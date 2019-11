Der Mauerfall änderte die eigene Weltsicht

Ihlow

„Der Mauerfall ’89 hat mich total überrascht und auch meiner damaligen Weltanschauung vollkommen widersprochen“, sagt Michael Stahl. Bis heute ist der 71-Jährige Historiker, Politikwissenschaftler, Philosoph, Soziologe und Germanist fassungslos, warum er das quasi vor der eigenen Haustür liegende Forschungsgebiet namens DDR so sträflich vernachlässigt hat. „Mit der weltweiten Geschichte und ihren Revolutionen kannte ich mich aus, aber über die DDR wusste ich nichts“, gesteht Stahl.

Stur auf der Interzonen-Autobahn

Genau 20 Jahre vor dem Mauerfall war der gebürtige Rastätter aus seiner Baden-Württembergischen Heimat nach Westberlin gezogen. „Dass es die DDR und die Mauer gab, merkte ich nur, wenn ich die Betonwelt auf der Interzonen-Autobahn, wie wir die spätere Transitstrecke zwischen Westberlin und Westdeutschland damals nannten, durchqueren musste“, erinnert sich Stahl.

Auch daran, dass er, wie die meisten, die keine Verwandtschaft oder Freunde im Osten hatten, nichts mit der DDR zu tun haben wollte und unterschwellig sogar hoffte, dass das seltsame Stabilitäts-Konstrukt zwischen Ost und West möglichst lange erhalten bleiben möge, um die Scharfmacher in Ost und West auf Abstand zu halten. „Ich kannte mich aus über die frühen Griechen und die europäischen Revolutionen, war in den USA, England und Frankreich, aber auf die Idee, mal über den eigenen Tellerrand zu schauen, bin ich einfach nicht gekommen, vielleicht auch deshalb, weil ich, wie viele, Angst vor dem hatte, was wir an Schrecklichem über die Gewalt in der DDR gehört hatten“, sagt der Geisteswissenschaftler.

Heulend vor dem Fernseher den Mauerfall erlebt

Der 9. November 1989 änderte dies schlagartig. Drei Jahre zuvor hatte Stahl in Göttingen seine erste Professur angetreten. „Das, was ich an diesem Abend, wenige Kilometer vom Eisernen Vorhang, dann heulend im Fernsehen sah, schlug bei mir ein wie eine Atombombe“, blickt Stahl auf das Geschichte schreibende Ereignis zurück. Erstmals in seinem Leben beschäftigte er sich nun mit der Geschichte des zweiten deutschen Staates und der dortigen Ereignisse und nahm seine Erkenntnisse dann mit in die Universität.

„Menschen können, wenn sie die richtigen Ideen haben und sich auf den Weg machen, etwas bewegen und eine Revolution machen, die funktioniert und in der Freiheit mündet. So etwas“, so seine fortan auch an seine Studenten vermittelte Erkenntnis, „hat es bisher noch nie gegeben.“

Erkenntnis-Gewinn in Scheibchen

Ersten, zaghaften Besuchen im Osten, der da schon zur Bundesrepublik gehörte, folgte 1991 die Überlegung, als Professor an die Uni Halle zu gehen. Ein besseres Angebot aus Darmstadt kam dem jedoch zuvor. Erst Mitte der 1990er Jahre begann Stahl die ehemalige DDR zu erkunden. Das Gespür für die kulturelle und soziale Bedeutung des Wieder-Zusammenwachsens kam scheibchenweise.

Euphorie des Neuanfangs

Die Euphorie des Neufangs, die Stahl überall im Lande herrschte, mischte sich mit der Erkenntnis, dass die Menschen, wenn sie etwas Neues aufbauen wollen, begeisterungsfähige Ideen, eine politische Infrastruktur und ein bisschen Führung brauchen. „Menschen dazu zu befähigen, war ab da mein Ziel“, sagt Stahl, der 2009 nach Berlin zog und zusammen mit seiner Frau Katja damit begann, Salon-Gespräche zu künstlerischen, wissenschaftlichen und politischen Themen zu initiieren.

Die Schönheit der Flämingregion war magisch

Bei Ausflügen ins Umland entdeckte das Ehepaar für sich die Schönheit der Flämingregion und erwarb 2013 in Ihlow ein Bauernhaus, da ursprünglich als Wochenendgrundstück gedacht war. Seit 2015 sind sie dort ganz zu Hause.

Die in Berlin entstandene Salon-Reihe haben sie mitgebracht und bereits mehrfach in den Orangerien der Gutshäuser in Wiepersdorf und Kloster Zinna zu Gesprächsabenden eingeladen.

Von Uwe Klemens