Niedergörsdorf

In einem Waldstück in der Gemeinde Niedergörsdorf wurde vor einigen Tagen illegal Müll abgeladen. Der Schandfleck befindet sich am Rand der Straße „Zum Vorwerk“ zwischen den Ortsteilen Altes Lager und Malterhausen in der Nähe des Drachenfliegerclubs. Bei dem Müll handelt es sich auf den ersten Blick um privaten Müll. Auf drei kleineren Haufen befinden sich neben Schaumstoffkissen und kaputtem Mobiliar ausgediente Fensterrahmen und Toilettenschüsseln. Auch der Gemeinde Niedergörsdorf ist der illegale Müllhaufen bereits bekannt. Laut Mandy Rahn wurde der entdeckte Müll bereits an die zuständige Förstbehörde gemeldet. „Wir hoffen, dass es jetzt schnell beräumt wird und nicht noch mehr dazu kommt“, so die Ordnungsamtsmitarbeiterin.

Auch der Landkreis ist täglich im Einsatz, um die illegalen Müllberge zu beräumen. Zu den Zuständigkeitsbereichen erklärt die Unterere Abfallbehörde: „Die Umweltstreife des Landkreises Teltow-Fläming wird immer dann tätig, wenn Abfall illegal auf frei zugänglichen Flächen außerhalb von Ortschaften, Waldgebieten und Gewässern abgelagert wird und entsorgt werden muss.“ Wird der Müll dagegen innerhalb von Ortschaften oder Waldgebieten entdeckt, müssen die örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder die zuständige Forstbehörde handeln. Weiterhin erklärt die Behörde: „Bei zugänglichen Gewässern einschließlich der Ufer bis zur Böschungskante ist derjenige in der Pflicht, der für die Unterhaltung des Gewässers die Verantwortung trägt. In diesem Fall werden – abhängig von der tatsächlichen Menge des Mülls – die Umweltstreife oder der SBAZV handeln.“

Die Gemeinde Niedergörsdorf hofft, dass jemand dieses markante Schaukelpferd erkennt und Hinweise zum Verursacher geben kann. Quelle: Isabelle Richter

Im Fall Niedergörsdorf ist zwar die Forstbehörde für die Beräumung zuständig – dennoch schaltet sich auch die Gemeinde Niedergörsdorf mit ein, um den möglichen Verursachern auf die Schliche zu kommen. Das Ordnungsamt sucht deshalb dringend nach Hinweisen. Wie Mandy Rahn auf MAZ-Nachfrage berichtet, sei die Ermittlung der Versucher in den meisten Fällen eher schwierig. Bei dem aktuellen Fall hat die Ordnungsamtsmitarbeiterin jedoch Hoffnung, dass die abgeladenen Stücke erkannt werden könnten. „Das Schaukelpferd und der Teppich sind ja schon markant“, so Mandy Rahn. Wer diese Dinge oder den restlichen abgeladenen Müll schon einmal gesehen hat und Hinweise zum Besitzer geben kann, den bittet die Gemeinde Niedergörsdorf diese beim Ordnungsamt zu melden.

Auch die Untere Abfallbehörde des Landkreises Teltow-Fläming weiß, dass die Verursacher oft kaum zu ermitteln sind. Denn die Behörde ist dabei auf Hinweise von Bürgern. „Selbstverständlich wird versucht, den oder die Verursacher illegalen Mülls zu ermitteln. Diese Arbeit fußt oftmals auf den wertvollen und ausdrücklich erwünschten Hinweisen von Augenzeugen, aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern oder den Beschäftigten der örtlichen Ordnungsämter. Informationen dieser Art können dann zur Feststellung der Täter und zu einer Ahndung mit einer Geldbuße führen.“

Beseitigung von Abfällen durch die Umweltstreife von 2017-2019 Hausmüllähnliche Abfälle 2017: 38 760 Kilogramm; 2018: 49 400 Kilogramm; 2019: 42 020 Kilogramm Kühlgeräte 2017: 28 Stück; 2018: 21 Stück; 2019: 27 Stück Reifen 2017: 320 Stück; 2018: 295 Stück, 2019: 605 Stück Batterien Von 2017 bis 2019: 0 Stück Elektronische Geräte 2017: 26 Stück; 2018: 51 Stück; 2019: 25 Stück Sonderabfälle 2017: 420 Kilogramm; 2018: 1850 Kilogramm; 2019: 430 Kilogramm

Seit Beginn der Coronapandemie tauchen immer wieder neue Müllablagerungen in den Wäldern auf. Viele Menschen nutzen die Einschränkungen derzeit, um zu Hause zu renovieren oder umzubauen. Vieles fliegt deshalb auf den Müll – oder eben in die Landschaft. Auf MAZ-Nachfrage, ob es im Zusammenhang mit der Pandemie einen merklichen Anstieg an illegalen Entsorgungen gibt, erklärt die Untere Abfallbehörde: „Gefühlt ja, aber das lässt sich erst mit Gewissheit sagen, wenn die Statistik für das Jahr 2020 vorliegt und einen Vergleich zu den Vorjahren ermöglicht.“

Von Isabelle Richter