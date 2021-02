Oehna/Jüterbog

Die illegale Entsorgung von Müll beschäftigt die Region auch in Coronazeiten. Wie der Landkreis bereits im vergangenen Jahr mitteilte, treiben die Müllsünder auch mitten in der Pandemie ihr Unwesen. Neben kleineren Ablagerungen im Wald oder an Straßenrändern, werden einige Ecken aber auch zum Dauerproblem. So etwa ein Privatgrundstück in Oehna mit zwei großen Baracken. Dort wächst der Müllberg seit 2015 stetig an.

Seit Jahren beschäftigt sich auch der Landkreis Teltow-Fläming intensiv mit der Suche nach dem Eigentümer. Viele Einwohner wollen, dass dieser zur Verantwortung gezogen und der Schandfleck endlich beseitigt wird. Neben dem Strafverfahren gegen einen Verursacher, der im Mai 2019 auf frischer Tat ertappt wurde, ist sichtbar noch nichts. Einwohner beobachten stattdessen, dass der Müllberg weiter wächst. Ein MAZ-Leser fragt sich deshalb, was der Landkreis Teltow-Fläming in den vergangenen eineinhalb Jahren unternommen hat. Immerhin seien im Müll auch Adressen gefunden worden.

Landreis bittet Berlin um Amtshilfe

Der MAZ erklärt der Landkreis dazu auf Nachfrage: „Es gab vielfältige Bemühungen der Unteren Abfallbehörde, um den/die Verursacher des Mülls zu ermitteln, zur Beseitigung des Zustands aufzufordern und zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Zusammenhang wurde eine Ordnungsverfügung erlassen, ein Zwangsgeld angedroht und Strafanzeige gestellt.“

Wechselnde Besitzer mit zum Teil unbekannten Anschriften ließen eine Vollstreckung des Verfahrens laut der Behörde bislang aber nicht zu. Zum aktuellen Stand erklärt die Abfallbehörde außerdem: „Die Berliner Vollstreckungsbehörde wurde um Amtshilfe gebeten und der Fall dorthin übergeben.“ Wann der Müll nach Jahren endlich beräumt wird, bleibt weiter unklar. Dazu sei zunächst das Ergebnis der Amtshilfe durch die Berliner Vollstreckungsbehörden abzuwarten. Zur Frage, ob der Müll eine Gefahr für die Einwohner ist, hat die Abfallbehörde dieselbe Meinung wie noch im Jahr 2019. „Eine akute Gefahr geht vom Abfall momentan nicht aus – eher von seiner Zunahme“, so die Antwort.

Auch am Jüterboger Eichgrabenweg wird seit dem vergangenen Jahr vermehrt illegaler Müll abgeladen. Neben kleineren Gartenabfällen oder Kinderspielzeugen, sind im Dezember alte Autoreifen in großen Mengen abgeladen worden. „Langsam hab ich den Verdacht, dass dies eine Kleinfirma ist“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Ein anderer ist sich ebenfalls sicher, dass es sich nicht um privaten Müll handelt. „Bei so vielen Autoreifen sieht das ja fast wie eine illegale gewerbliche Entsorgung aus“, kommentiert er. Auch in Oehna wurden unter anderem alte Reifen in Massen entsorgt. Ob es sich um denselben Verursacher handeln könnte, ist nicht klar.

Täter könnte wiederkommen: Behörde bittet um Hinweise

Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) hatte bereits mehrfach im Netz dazu aufgerufen, Hinweise zum Verursacher an die Stadt zu melden – auch anonym. Bisher sind die Behörden dem Müllsünder aber noch nicht auf die Schliche gekommen. Auf MAZ-Nachfrage zum illegalen Müll am Eichgrabenweg erklärt der Landkreis: „Es gibt keine Hinweise auf eventuelle Verursacher.“ Immerhin wurde in Jüterbog schneller gehandelt als in Oehna. „Die Abfälle wurden jeweils durch den Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz in enger Zusammenarbeit mit dem Südbrandenburgischen Abfallzweckverband beseitigt“, berichtet die Abfallbehörde in der vergangenen Woche. Der Grund: Der Graben, in dem die Reifen entsorgt wurden, liegt im Trinkwasserschutzgebiet.

Um das Problem von illegalen Entsorgungen wirklich in den Griff zu kriegen, ist die Abfallbehörde jedoch dringend auf die Mitwirkung der Bevölkerung und der örtlichen Ordnungsbehörden angewiesen. Gerade bei regelmäßigen Ablagerungen an einem bestimmten Ort, sollten Einwohner deshalb die Augen offen halten. „Die zuständige Beigeordnete Dietlind Biesterfeld bittet ausdrücklich um Meldung, falls Personen oder Fahrzeuge bemerkt werden sollten, die dort erneut illegal Müll abzulagern versuchen“, erklärt die Abfallbehörde zum Fall in Jüterbog.

Von Isabelle Richter