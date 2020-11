Oehna

Wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und des unerlaubten Betreibens von Anlagen in Oehna sollte sich am 10. November ein 26-Jähriger vor dem Amtsgericht Potsdam verantworten. Ihm wird vorgeworfen im Zeitraum von September 2016 bis Mai 2019 Abfälle in großen Mengen und ohne Genehmigung auf einem Privatgrundstück nahe des Bahnhofes Oehna gelagert zu haben. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts der MAZ auf Nachfrage erklärte, war der Angeklagte jedoch nicht zum Verhandlungstermin erschienen. Gegen ihn wurde nun ein Strafbefehl erlassen, in dem der angeklagte zur Zahlung einer Geldstrafe aufgefordert wird.

Binnen 14 Tagen könne er nun Einspruch dagegen erheben. In diesem Fall wird es einen neuen Verhandlungstermin geben. Erhebt der Angeklagte keinen Einspruch gegen den Strafbefehl, so wird dieser laut des Sprechers rechtskräftig und wirkt wie ein Urteil.

Seit 2015 hatten Einwohner beobachtet, wie immer mehr Müll illegal auf dem Grundstück gelagert wurde. 2019 wurde der Fahrer eines Transporters auf frischer Tat ertappt. Vor rund zwei Monaten hatte die Staatsanwaltschaft nach monatelangen Ermittlungen Anklage erhoben.

Von Isabelle Richter