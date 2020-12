Illmersdorf

„Nach 16 Jahren war es Zeit, mal wieder was anderes zu machen“, sagt Christina Kampf. Seit Anfang November ist die 45-jährige, aus einem Dorf in Mittelfranken stammende Theologin in den Dörfern der Gemeinde Niederer Fläming als neue Gemeindepädagogin unterwegs. Dass dieser Bereich von der Landeskirche zur Modellregion auserkoren wurde, um neue Wege des Gemeindelebens auszuloten, gehört für sie dabei zu den großen Reizen.

„Schon als Jugendliche habe ich die Erfahrung gemacht, dass es die christliche Gemeinschaft ist, die mich trägt und dass mir die Möglichkeit mit Jesus zu sprechen, unglaublich viel Kraft gibt“, blickt Kampf zurück. Der Kontakt zu einem schwerstbehinderten Jugendlichen in ihrem Heimatdorf und das Bedürfnis, diesem zu helfen, stellte die Weichen für ihren beruflichen Weg und für die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Ein gemeinsamer Jugendaustausch mit jungen Christen aus Papua-Neuguinea bestärkte sie in dem Wunsch, im kirchlichen Raum zu arbeiten.

Von Fürstenwalde in den Fläming

Für ihre Arbeit im Niederen Fläming bringt Kampf viele nützliche Erfahrungen mit. Denn nach der Heilerzieher-Ausbildung absolvierte die jungen Frau ein theologisches Studium, das sie, je nach Bundesland, zur Arbeit als Gemeindehelferin, Diakonin, Jugendhelferin oder Predigerin befähigt. Seit 1999 bis zu ihrem nun erfolgten Wechsel arbeitete sie beim evangelischen Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg. Die Samariter-Anstalten in Fürstenwalde war in den letzten elf Jahren ihre Wirkungsstätte.

600 Weihnachtstütchen haben die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer für die Besucher der Weihnachtsgottesdienste gepackt. Quelle: Uwe Klemens

Weitere wichtigen Erfahrungen sammelte Christina Kampf auch bei beruflichen Aufenthalten in Australien und in den USA. Nicht nur ihren heutigen Ehemann Tobias, der zu der Zeit in Pennsylvania wirkte und jetzt in Jüterbog ebenfalls als Pfarrer arbeitet, lernte sie dort kennen und schätzen, sondern auch den Außenblick auf die Verhältnisse in Deutschland. „Hier macht man schnell aus einer Mücke einen Elefanten, aber woanders, wo es den Menschen oft nicht so gut geht, wie uns hier, lebt man gelassener, so dass der Elefant eher zur Mücke wird“, beschreibt sie ihre im Ausland gewonnene Erkenntnis.

Gelassenheit und Zuversicht wird Christina Kampf auch in ihrer neuen Tätigkeit gut gebrauchen können. „Jetzt in der Coronazeit ist der Start natürlich etwas schwieriger, weil Kontakte zu den Menschen zu knüpfen viel schwieriger ist“, blickt sie auf die hinter ihr liegenden, ersten Wochen zurück. „Der Erprobungsraum gibt mir aber zugleich auch die Freiheit, neues auszuprobieren, worauf ich mich sehr freue“, sagt Kampf.

Das Wir-Gefühl stärken ist wichtig

Zu den ersten Neuerungen zählen soll künftig, dass zu Gottesdienst auch kindgerechte Bestandteile gehören, so dass das Wir-Gefühl über alle Generationen hinweg stärker gefühlt und gelebt werden kann. „Wertschätzend, auch bei unterschiedlichen Meinungen, miteinander umzugehen, ist das Ziel“, blickt sie voraus.

Aus der Not eine Tugend zu machen, ist auch beim bevorstehenden Weihnachtsfest einer der wichtigen Gedanken. Da große Gottesdienste nicht gewollt sind, wird am Heiligen Abend und am ersten Feiertag in den Dörfern zu Kurzgottesdiensten mit musikalischen Miniaturen geladen. Zusammen mit dem Diakonischen Werk wurde die Aktion „ Weihnachten in der Tüte“ entwickelt. Jeder Besucher erhält das liebevoll eingepackte Geschenk, das neben der ermutigenden Weihnachtsbotschaft und Geschichten auch Anregungen und Material zum Basteln daheim enthält. Insgesamt 600 dieser Weihnachts-Tüten haben Christina Kampf und Pfarrerin Britta Rostalsky zusammen mit ihren Helfern eigenhändig gepackt.

Termine: 24.12.: Waltersdorf, 15 Uhr; Gräfendorf 15.30; Meinsdorf 16.00; Illmersdorf und Wiepersdorf 16.30; Niederseefeld 17 Uhr. 25.12.: Werbig 9 Uhr; Ihlow und Nonnendorf 10.30 Uhr).

