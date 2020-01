Im Juni öffnet das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf wieder seine Tore

Wiepersdorf

Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf gehen in die Schlussrunde. Knapp fünf Monate bleiben noch, um nach der Sanierung von Dach und Fassade des Haupthauses die Renovierungsarbeiten im Inneren des ehemaligen Gutshauses und in den Gästeunterkünften in Angriff zu nehmen, beziehungsweise fertig zu stellen. Anfang Juni sollen die ersten Stipendiaten das Künstler-Refugium nach zweijähriger Bau- und Schließzeit wieder in Beschlag nehmen.

Trotz Schließung gab’s Leben

„Trotz Schließung war das Künstlerhaus auch im zurückliegenden Jahr ziemlich aktiv“, sagt Annette Rupp, die das Haus derzeit kommissarisch leitet. Bei mehreren, teilweise von ehemaligen Wiepersdorf-Stipendiaten in Potsdam gehaltenen Lesungen ging es um Fontane, die Romantik und um Wiepersdorf. Hinzu kamen eine Theatervorstellung und ein Filmabend im Schlosspark, zu denen jeweils etwa 200 Zuschauer kamen.

„Unser größter Schwerpunkt war natürlich die Sanierung, bei der wir, bis auf kleinere Restarbeiten, größtenteils durch sind“, so Rupp. 240.000 Euro hatten Bund und Land im Rahmen des Investitionsprogramms Ost zusätzlich bewilligt, 20.000 Euro kamen von der Berthold-Leisinger-Stiftung Baden-Württemberg.

Museumseröffnung im zweiten Halbjahr

Noch offen hingegen sind die baulichen Details für den Umbau des Museums, das künftig fünf statt bislang drei Räume bekommt und thematisch um die Geschichte des Hauses und der Literatur während der DDR-Zeit ergänzt werden wird. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte soll das Museum dann nach seinem Umbau neu eröffnet werden.

Insgesamt35 Kunst- und Wissenschafts-Stipendien für in- und ausländische Bewerber werden in diesem Jahr erwartet. Fördermittelgeber hierfür sind das Brandenburgische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, das Auswärtige Abend und Kulturministerien anderer Länder. Zugangsvoraussetzung für ein Stipendium im Bereich Literatur/ Literaturwissenschaft war, dass sich der Stipendiat während seines Wiepersdorf-Aufenthaltes mit der Epoche und Geisteshaltung der Romantik oder mit Fragen zur deutsch-deutschen Geschichte beschäftigt.

Netzwerkarbeit für die Kunst

Stärker als in den Vorjahren wird künftig darauf geachtet, dass sich die Stipendiaten bei Lesungen, Ausstellungen und in Konzerten präsentieren. „Derzeit bin ich dabei, ein Netzwerk mit regionalen Veranstaltern zu knüpfen, um gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen“, sagt Rupp.

Die offizielle Eröffnung des Hauses soll voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte erfolgen. Widerspiegel soll sich bei diesem Anlass auch das diesjährige Kulturland-Thema „Krieg und Frieden. Eine Video-Installation“ des in der Uckermark lebenden Filmemachers Sebastian Eschenbach, die einen Bogen zwischen der Zeit des Zweiten Weltkrieges bis ins heute spannt, wird an diesem Tag ihre Premiere erleben. Bis zum Jahresende können sich Besucher des Hauses die Installation anschauen.

Café und Musik in der Orangerie

Weitergehen soll es auch in der Orangerie, die derzeit noch saniert wird, im Sommer aber wieder als Café zur Verfügung stehen soll. Im September gibt es hier ein Konzert mit jungen Künstlern.

Weiterhin geplant sind „Hörspiel-Abende unterm Sternenhimmel“. Den Auftakt gibt die ehemalige Wiepersdorf-Stipendiatin Annika von Trier mit ihrem Hörspiel „Wagenitz, der nicht gewinnt“, das sich thematisch auch mit dem Ort Wiepersdorf und der Region Niederer Fläming befasst.

Am Beethoven- und Hölderlin-Jahr 2020 kommt natürlich auch das Künstlerhaus nicht vorbei. Nachspüren will man der Frage, warum der Komponist eins seiner Sonette Bettina von Arnim zu ihrer Vermählung mit Ludwig-Achim widmete. „Ob es Kränkung war, weil er selbst zurückgewiesen wurde, wird man natürlich trotzdem nicht klären können“, sagt Rupp augenzwinkernd. Aber dem musikalisch-literarischen Freiraum gibt das Gerücht natürlich genügend Stoff.

Herbergsbetrieb ist passé

Komplett verabschiedet hat sich das Künstlerhaus von seiner Rolle als Herberge für Touristen. „Für die Atmosphäre des Ortes als Künstlerhaus ist es sinnvoller, wenn dieser Raum den Stipendiaten vorbehalten bleibt“, glaubt Annette Rupp. Die landschaftliche Schönheit des Parks, das Museum und das Orangerie-Café bleiben den Besuchern erhalten.

Wie viele Angestellte das Künstlerhaus am Jahresende haben wird, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen, sondern wird sich im laufenden Betrieb zeigen. Ausgeschrieben werden sollen in den kommenden Wochen die ersten Stellen für Küchen- und Reinigungspersonal. Auch der Posten des Künstlerhaus-Chefs soll bis zum Jahresende per Ausschreibung vergeben werden. Wer sich für eine der Stellen interessiert, kann sich auf der Internetseite www.schloss-wiepersdorf.de informieren.

Von Uwe Klemens