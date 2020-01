Zahl der Sozialwohnungen sinkt drastisch

Dahmeland-Fläming

Für viele Familien waren Sozialwohnungen in den 90er Jahren ein Rettungsanker. Arbeitslos, das Geld reichte hinten und vorne nicht. Da war es beruhigend, wenn wenigstens die Miete bezahlbar war.

Von den Sozialwohnungen von damals sind allerdings nicht mehr viele übrig. Die Wohnungen waren deshalb günstig, weil sie vom Land subventioniert wurden. Im Gegenzug verpflichteten sich die Wohnungsgesellschaften, sie über 20 oder 25 Jahre zu günstigen Konditionen an Bedürftige zu vermieten. Diese Zeit ist bei vielen Wohnungen schon abgelaufen, bei vielen weiteren läuft sie demnächst ab.

80 Prozent sind aus der Preisbindung

Der Leiter des Bestandsmanagements der Luckenwalder Wohnungsbaugesellschaft, Sven Knappe, hat diesen Prozess in den vergangenen Jahren in Luckenwalde ( Teltow-Fläming) beobachten können. „Bei uns sind schon mehr als 80 Prozent der betroffenen Wohnungen aus der Preisbindung geflogen“, schätzt er. Der verbliebene Rest werde bis 2024 folgen.

Da neue Sozialwohnungen seit den 90er Jahren kaum mehr gebaut wurden, verschwinden sie damit langsam aber sicher vom Markt. Jüngst vom Land veröffentlichte Zahlen machen diese Tendenz anschaulich. Teltow-Fläming hatte im Jahr 2014 noch 3200 Sozialwohnungen. Aktuell sind es 1200. In Dahme-Spreewald wird sich die Zahl der Sozialwohnungen innerhalb der nächsten zwei Jahre von 1200 auf gut 600 halbieren. Nach wie vor beantragen pro Landkreis aber zwischen 300 und 500 Menschen pro Jahr Wohnberechtigungsscheine – und hoffen, damit eine Sozialwohnung ergattern zu können.

Für diese Menschen seien trotzdem kostengünstige Wohnungen vorhanden, sagt die Baudezernentin von Dahme-Spreewald, Heide Zettwitz. „Dafür benötigt es nicht die Klassifizierung als Sozialwohnung.“ Ganz kalt lässt diese Entwicklung die Politik aber trotzdem nicht.

Rolf Faust : Neubau ist zu teuer

Man beobachte den Rückgang der Wohnungsbauförderung mit großer Sorge, sagt etwa Kornelia Wehlan (Linke). Die Landrätin von Teltow-Fläming kritisiert, dass jedes Bundesland seine eigenen Förderrichtlinien erstellt. „Bezahlbares Wohnen sollte nicht in den Kategorien arme oder reiche Bundesländer gesehen werden“, sagt sie.

Dabei gibt es in Brandenburg durchaus ein Förderprogramm für sozialen Wohnungsbau. Jeder Investor, der Sozialwohnungen bauen will, bekommt Zuschüsse. Trotzdem schließen die meisten Wohnungsbaugesellschaften den Neubau kategorisch aus. „Das rechnet sich mit den derzeitigen Fördersätzen nicht. Deshalb wird es auch keine Gesellschaft machen“, sagt Rolf Faust, Geschäftsführer der Wobauge Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald). Problematisch seien dabei vor allem die enorm gestiegenen Baukosten „Bauen ist teuer und muss bezahlt werden“, so Faust. „Daraus ergibt sich ein Mietpreis – und der entspricht auch mit der Förderung nicht dem, was für Sozialwohnungen üblich ist.“

Luckenwalder sparen Rohbaukosten

Weiter südlich, in Luckenwalde, hat die örtliche Wohnungsbaugesellschaft allerdings ein Modell gefunden, das sich doch zu rechnen scheint. Die Gesellschaft setzt auf den Komplettumbau bestehender Plattenbauten. „Wir modernisieren alte WBS70-Bauten und machen das sehr intensiv“, sagt Sven Knappe. Von den zu DDR-Zeiten errichteten Wohnblöcken, die erneuert werden, bleibt nur noch das Gerippe stehen. Alles andere wird erneuert, angefangen von der Fassade bis zu den Wohnungsaufteilungen und den Balkons, selbst die Zugänge werden neu gedacht. „Im Grunde ist es wie ein Neubau“, sagt Knappe.

Damit ist das Projekt förderfähig, man spart aber einen erheblichen Teil der Rohbaukosten – und bekommt moderne Wohnungen, die man zu einem günstigen Preis vermieten kann. 85 Wohnungen sollen entstehen. Zwischen 4,90 und 6 Euro pro Quadratmeter sollen Mieter später zahlen. „Das könnte eine Blaupause für viele anderen Gemeinden sein, die WBS70-Blöcke haben“, sagt Knappe.

„Haben nichts davon, wenn wir Obdachlosigkeit produzieren“

Einziger Haken: Solche Projekte lassen sich vor allem dort realisieren, wo Leerstand herrscht und Platz für die Mieter ist, die während des Umbaus eine Ausweichwohnung brauchen. „Natürlich ist das eher ein Modell für die berlinferneren Regionen“, räumt Knappe deshalb ein.

In Königs Wusterhausen, wo die Belegungsdichte deutlich enger ist, wäre das schwieriger, sagt Rolf Faust. Für seine Stadt sieht er aber auch keine unmittelbare Notwendigkeit dafür. Königs Wusterhausen hat einen relativ großen Anteil an günstigen Plattenbauwohnungen, Wohnungsnot gebe es dort nicht. Und: Die Mieten sind in den Plattenbauten auch ohne Preisbindung eher niedrig. Faust: „Wir haben Durchschnittsmieten von 5,41 Euro pro Quadratmeter, das kann man bezahlen.“ Selbst nach Modernisierungen seien die Mieten maximal im Cent-Bereich erhöht worden. „Wir sind keine Raffkes. Wir haben nichts davon, wenn wir Obdachlosigkeit produzieren“, sagt Faust.

Kreise passen Grenzen für Wohngeld an

Weil eine solche Haltung in Gemeinden mit neuerem Bestand kaum durchzuhalten ist, plädieren große Wohnungsbaugesellschaften allerdings inzwischen dafür, dass der Staat einfach mehr Wohngeld zahlen soll. Dann könnten Investoren auch höhere Mieten nehmen, trotzdem könnten sich dann auch ärmere Leute die Wohnungen leisten.

Dieser Weg wird ansatzweise auch schon gegangen. In Teltow-Fläming etwa passe man die Grenzen dessen, was das Jobcenter für Hartz-IV-Betroffene übernimmt, an die Durchschnittsmieten an, sagt Kornelia Wehlan. „In besonders nachgefragten Regionen führt das dazu, dass auch höhere Mieten als angemessen gelten können. Damit ist immer ein Anteil des Wohnungsbestandes auch für einkommensschwache Bürgerinnen theoretisch zugänglich.“ Ob die Vermieter den Betroffenen die Wohnung dann aber wirklich vermieten, steht wieder auf einem anderen Blatt.

Von Oliver Fischer