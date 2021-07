Baruth/Dahme

Inzwischen haben viele Menschen erkannt, dass es sich in Teltow-Fläming gut leben lässt, entsprechend rar ist das Angebot an Bauflächen, Häusern oder Wohnungen. Ein Überblick über den Immobilienmarkt in Baruth und dem Amt Dahme.

Baruth: Chancen im Baugebiet „Am Backenberg“

Baruth ist ein Industriestandort mit kleinstädtischem Zentrum und dörflichen Ortsteilen. Nach Berlin ist man von Baruth aus mit dem Auto schon eine knappe Stunde unterwegs, für Pendler ist das dank der A113 durchaus noch darstellbar. Freie Baufelder gibt es allerdings derzeit keine.

Ein neues Wohngebiet ist in Planung, bis es vermarktet werden kann, werden aber noch ein oder zwei Jahre vergehen. Das einzige Baugebiet, bei dem man eventuell noch Chancen auf ein Grundstück hat, ist das Baugebiet „Am Backenberg“. Bestandsimmobilien sind hin und wieder im Angebot.

Bodenrichtwert: 40 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 151.000 Euro

Amt Dahme: Neues Baugebiet ausgewiesen

Das Amt Dahme ist die südlichste Kommune in Teltow-Fläming – und die abgelegenste. Trotzdem ist auch dort die zunehmende Nachfrage nach Baugrund spürbar. Die Stadt Dahme hat deshalb erst im vergangenen Jahr ein neues Baugebiet in der Ackerstraße ausgewiesen.

Bauwillige können Anfragen an die Amtsverwaltung stellen. Darüber hinaus sind auf dem Privatmarkt vereinzelt Grundstücke und Häuser in den zahlreichen dörflichen Ortsteilen der amtsangehörigen Gemeinden zu haben.

Bodenrichtwert: 13 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 115.000 Euro

Von Oliver Fischer