Luckenwalde/Jüterbog/Niedergörsdorf

Inzwischen haben viele Menschen erkannt, dass es sich in Teltow-Fläming gut leben lässt, entsprechend rar ist das Angebot an Bauflächen, Häusern oder Wohnungen. Ein Überblick über den Immobilienmarkt in Luckenwalde, Jüterbog und Niedergörsdorf.

Luckenwalde: Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und alte Wohngebäude

Die Kreisstadt von Teltow-Fläming, die nach der Wende durchaus als Problemfall galt, mausert sich. Die Grundstückspreise haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht und die Stadt erlebt einen Zuzug wie seit DDR-Zeiten nicht mehr. Hauptgründe sind die Direktverbindung nach Berlin, die immer noch günstigen Angebote, aber auch die Tatsache, dass zuletzt viele Häuser in der Innenstadt saniert wurden und Luckenwalde dadurch optisch gewonnen hat.

Folglich ist auch das Interesse von Investoren gestiegen, die Wohnimmobilien in der Stadt entwickeln. Der Berliner Investor Tamax etwa will am Färberweg in den nächsten zwei Jahren ein Gebiet mit rund 30 Einfamilienhäusern vermarkten. In der Käthe-Kollwitz-Straße plant ein Berliner Architekt rund 20 Reihenhäuser, die sich in gründerzeitliche Bebauung einfügen. Die Vermarktung soll im kommenden Jahr beginnen. Die Stadt hat aber auch selbst noch eine Hand voll historischer und sanierungsbedürftiger Wohngebäude, von denen aktuell einige auch zum Verkauf ausgeschrieben werden.

Bodenrichtwert: 117 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 230.000 Euro

Jüterbog: Leerstand in historischen Wohngebäuden

In der alten Garnisonsstadt Jüterbog ist es noch nicht übermäßig schwer, Wohnraum zu finden. Jüterbog ist zwar gut erreichbar – die Bahn fährt durch vom Berliner Hauptbahnhof, auch die B101 führt direkt ins Herz der Stadt. Aber vom südlichen Berliner Stadtrand sind es doch 60 Kilometer Strecke, was in den vergangenen Jahren immer noch einige Pendler abgeschreckt hat. Mit zunehmendem Druck auf das direkte Berliner Umland steigt jedoch auch die Nachfrage in der zweiten Reihe, zu der Jüterbog definitiv gehört. Trotzdem gibt es noch immer Leerstand in historischen Wohngebäuden in der Altstadt.

Bodenrichtwert: 83 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 136.000 Euro

Niedergörsdorf: Immobilien und Grundstücke sind günstig zu haben

Niedergörsdorf gehört zu den ländlichsten und abgelegensten Gemeinden in Teltow-Fläming. Die Großgemeinde wurde einst aus zahlreichen Dörfern gebildet, die Strukturen sind nach wie vor dörflich, der Zuzug hielt sich in den vergangenen Jahren in Grenzen. Was auch daran liegt, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich länger als eine Stunde nach Berlin unterwegs ist. Im Umkehrschluss bedeutet das aber: Dort sind Bestandsimmobilien und Grundstücke auf dem Privatmarkt noch günstig zu haben. Baugebiete gibt es derzeit nur eines: die Krähenberge in Rohrbeck mit Platz für 25 Einfamilienhäuser.

Bodenrichtwert: 18 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 107.000 Euro

Von Oliver Fischer