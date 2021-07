Zossen/Am Mellensee

Inzwischen haben viele Menschen erkannt, dass es sich in Teltow-Fläming gut leben lässt, entsprechend rar ist das Angebot an Bauflächen, Häusern oder Wohnungen. Ein Überblick über den Immobilienmarkt in Zossen und Am Mellensee.

Zossen: Bauland, Eigentumswohnungen, Doppel- und Reihenhäuser auf dem Markt

Kaum eine Kommune in Teltow-Fläming wächst so schnell wie Zossen. Das liegt daran, dass die Stadt als Mittelzentrum gute Entwicklungsmöglichkeiten hat und zudem riesige Flächen und alte Kasernen-Gebäude im ehemaligen Armeegelände in Waldstadt, das von der EWZ vermarktet wird. Dort planen aktuell auch zahlreiche Investoren Wohnprojekte aller Art – zumeist aber Mietwohnungen. Die Stadt selbst will unter anderem in der Gerichtsstraße und im Ortsteil Werben kleine Baugebiete für Einfamilienhäuser ermöglichen.

Etwas größer denkt der Bauträger Bonava, der gleich an drei Standorten in Zossen bauen will. Am Alten Schlosspark sollen Häuser mit 171 Eigentumswohnungen entstehen, die etwa 2024 bezugsfertig sein sollen aber schon jetzt verkauft werden. Noch in diesem Jahr sollen die knapp 20 Doppelhaushälften an der Cottbusser Straße an den Markt gehen. Der Bauträger plant überdies den Bau von 75 Reihenhäusern in der Fontanestraße, deren Verkauf zum Jahresende beginnen soll.

Bodenrichtwert: 159 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 292.000 Euro

Am Mellensee: Grundstücke in Wassernähe

Die Gemeinde Am Mellensee zieht ihren Reiz aus den Seen, die im wasserarmen Landkreis Teltow-Fläming fast ein Alleinstellungsmerkmal sind. Da Mellensee zugleich ländlich strukturiert ist und Platz hat, können Interessierte dort relativ große Grundstücke in Wassernähe finden, was für viele Pendler auch den etwas längeren Fahrtweg nach Berlin aufwiegt.

Aktuell werden mehrere Baugebiete in der Gemeinde vermarktet. Eines ist 3,1 Hektar groß und liegt in Klausdorf, wo Einfamilienhäuser gebaut werden. Ebenso wie in Rehagen, wo „An der Rehheide“ Grundstücke zu haben sind. Direkt in Mellensee plant die Wertwin Projektgesellschaft darüber hinaus ein exklusives Wohngebiet mit Seeblick, das demnächst in die Vermarktung kommen soll.

Bodenrichtwert: 184 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 294.000 Euro

Von Oliver Fischer