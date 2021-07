Teltow-Fläming

Teltow-Fläming hat vieles zu bieten: einen breiten Streifen Berliner Umland, Arbeitsplätze zuhauf, aber auch eine B101, die Pendler direkt in den geräumigen Süden führt und so auch Teilzeitberlinern ein Leben im echten Grünen ermöglicht. Dieser Reize wegen ziehen jedes Jahr rund 2000 neue Einwohner in den Landkreis, darunter vor allem junge Familien – die inzwischen aber die meisten verfügbaren Häuser und Bauflächen weggekauft haben. Die Folgen sind die gleichen wie in allen Boom-Gebieten: Angebote verknappen, die Preise steigen, der Markt gerät aus den Fugen. Diese Übersicht zeigt, wo dennoch freie Grundstücke, Häuser und Wohnungen zu haben sind, und auf welche Orte man perspektivisch ein Auge haben sollte.

Übersichtlich und hauptstadtnah: Großbeeren

Großbeeren hat seine Einwohnerzahl seit der Wende verdreifacht, und die Nachfrage nach Wohnimmobilien dort reißt nicht ab. Was wenig verwundert, da die Gemeinde gleich hinter der Berliner Stadtgrenze liegt, dennoch übersichtlich geblieben ist und sich den dörflichen Charme bewahrt hat. Das Problem ist: Alle jüngeren Wohn- und Baugebiete sind voll. Neue sollen kommen, sind aber noch nicht so weit. Das Baugebiet Birkenhain etwa, wo gut 60 Wohnungen entstehen sollen, wird erst in zwei bis drei Jahren Baureife erlangt haben. Das riesige Plangebiet Heinersdorf Nord ist ein Politikum, völlig unklar, wann dort gebaut werden kann. Derzeit werden Häuser und Grundstücke in Großbeeren daher nur über den Privatmarkt gehandelt, wobei die Preise den Bodenrichtwert zumeist deutlich übersteigen.

Bodenrichtwert: 223 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 468.000 Euro

Das urbane Zentrum: Ludwigsfelde

Ludwigsfelde ist zwar (noch) nicht die einwohnerstärkste Kommune in Teltow-Fläming, aber trotzdem das urbane Zentrum des Nordens. Die Stadt bietet alles: von städtischer Infrastruktur über zahllose Arbeitsplätze in der Industrie bis hin zu einer Therme, einem Kulturhaus und vielen Einkaufsmöglichkeiten. Entsprechend wirkt sie wie ein Magnet auf Zuzügler. Das größte Baugebiet ist der Rousseaupark, wo seit 2016 knapp 1000 Grundstücke auf den Markt gekommen sind. Viele sind dort aber nicht mehr erhältlich. Da trifft es sich gut, dass in der Innenstadt zahlreiche andere Bauprojekte in Planung sind, darunter auch solche mit Eigentumswohnungen. In den Wohngebieten Gartenstadt, Flussviertel oder Preußenpark werden auch noch vereinzelt freie Grundstücke angeboten. Der Privatmarkt in Ludwigsfelde ist vergleichsweise groß, die Nachfrage aber noch deutlich größer. Daher zählt Ludwigsfelde zu den teuersten Baugebieten im Landkreis mit Quadratmeterpreisen von teilweise 500 Euro und mehr.

Bodenrichtwert: 305 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 432.000 Euro

Wachstum und Fluglärm: Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow ist ambivalent: Es gibt dort immer das große Einerseits und das große Andererseits. Einerseits ist Blankenfelde so verkehrsgünstig gelegen wie kaum eine andere Gemeinde im Berliner Umland. Bundesstraße, Autobahn, S-Bahn-Anschluss, und das alles an der Berliner Stadtgrenze. Dass die Gemeinde mit knapp 30.000 Einwohnern die größte Kommune in Teltow-Fläming ist, sieht man den gemütlichen Ortszentren gar nicht an. Auch der BER ist direkt nebenan – womit wir freilich beim großen Andererseits wären. Blankenfelde ist Überflugsgebiet, Fluglärm ist schon jetzt ein großes Thema, es wird ein noch größeres werden. Neue Baufelder sind deshalb nur eingeschränkt möglich. Die großen Baugebiete wie das Mahlower Musikerviertel sind inzwischen voll – bis auf ein Areal, das die Berliner Stadtgüter nicht verkaufen wollen. Kleinere sind zwar in Planung, werden aber nicht mehr in diesem Jahr realisiert. Und ob das ganz große Gebiet in Mahlow-Nord jemals kommt, ist unklar. Wer es eilig hat, nach Blankenfelde zu ziehen, muss sich auf dem Privatmarkt umschauen.

Bodenrichtwert: 272 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 413.000 Euro

Das seenreiche Rangsdorf

Vom ursprünglichen Wachstumspotenzial ist in Rangsdorf nicht mehr viel vorhanden, was allgemein bedauert wird, da Rangsdorf mit seinen Seeen und seinem teilweise idyllischem Siedlungscharakter zu den attraktivsten Gemeinden in Teltow-Fläming zählt. Wer akut in Rangsdorf Bauflächen oder Häuser sucht, muss auf Bestandsimmobilien zurückgreifen. Wer aber warten kann, sollte Rangsdorf im Blick behalten. Mit dem historischen Gelände der Bücker-Werke hat die Gemeinde eines der interessanten Entwicklungsprojekte der Region zu bieten. Nur ist es auch ein großes Projekt, und die Investoren von Terraplan stehen noch relativ am Anfang. Bis die ersten der um die 700 geplanten Häuser und Wohnungen errichtet werden können, wird es wohl noch bis etwa 2025 dauern. Ähnliches gilt auch für zwei andere größere Vorhaben: die hoch umstrittene Baufläche mit dem Namen „Zülowniederung/Langer Berg“ und einen geplanten Mehrgeschosser mit Eigentumswohnungen in der Seebadallee, wo die Vorstellungen der Investoren in der Gemeinde noch weit auseinandergehen.

Bodenrichtwert: 241 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 416.000 Euro

Stadt mit Entwicklungspotenzial: Zossen

Kaum eine Kommune in Teltow-Fläming wächst so schnell wie Zossen. Das liegt daran, dass die Stadt als Mittelzentrum gute Entwicklungsmöglichkeiten hat und zudem riesige Flächen und alte Kasernen-Gebäude im ehemaligen Armeegelände in Waldstadt, das von der EWZ vermarktet wird. Dort planen aktuell auch zahlreiche Investoren Wohnprojekte aller Art – zumeist aber Mietwohnungen. Die Stadt selbst will unter anderem in der Gerichtsstraße und im Ortsteil Werben kleine Baugebiete für Einfamilienhäuser ermöglichen.

Bonava baut in Zossen 171 Eigentumswohnungen. Quelle: Jutta Abromeit

Etwas größer denkt der Bauträger Bonava, der gleich an drei Standorten in Zossen bauen will. Am Alten Schlosspark sollen Häuser mit 171 Eigentumswohnungen entstehen, die etwa 2024 bezugsfertig sein sollen aber schon jetzt verkauft werden. Noch in diesem Jahr sollen die knapp 20 Doppelhaushälften an der Cottbusser Straße an den Markt gehen. Der Bauträger plant überdies den Bau von 75 Reihenhäusern in der Fontanestraße, deren Verkauf zum Jahresende beginnen soll.

Bodenrichtwert: 159 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 292.000 Euro

Wald, Wasser und viel Raum: Am Mellensee

Die Gemeinde Am Mellensee zieht ihren Reiz aus den Seen, die im wasserarmen Landkreis Teltow-Fläming fast ein Alleinstellungsmerkmal sind. Da Mellensee zugleich ländlich strukturiert ist und Platz hat, können Interessierte dort relativ große Grundstücke in Wassernähe finden, was für viele Pendler auch den etwas längeren Fahrtweg nach Berlin aufwiegt. Aktuell werden mehrere Baugebiete in der Gemeinde vermarktet. Eines ist 3,1 Hektar groß und liegt in Klausdorf, wo Einfamilienhäuser gebaut werden. Ebenso wie in Rehagen, wo „An der Rehheide“ Grundstücke zu haben sind. Direkt in Mellensee plant die Wertwin Projektgesellschaft darüber hinaus ein exklusives Wohngebiet mit Seeblick, das demnächst in die Vermarktung kommen soll.

Bodenrichtwert: 184 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 294.000 Euro

Die alte Kleinstadt Trebbin

Trebbin zieht als kleines aber berlinnahes Städtchen mit Bahnanschluss und B101-Anbindung inzwischen zahllose Interessenten an. Es gibt zurzeit aber keine Bauflächen im Ort. Im Laufe des kommenden Jahres sollen jedoch zwölf bis 14 Hektar weiteres Bauland ausgewiesen werden, das über die Stadt und die Ortsteile verteilt wird. Auf zwei Dritteln der Fläche sollen Eigenheime entstehen. Bis dahin werden Interessenten mit dem Privatmarkt Vorlieb nehmen müssen.

Bodenrichtwert: 128 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 303.000 Euro

Die Flächengemeinde Nuthe-Urstromtal

Nuthe-Urstromtal ist eine der größten Flächengemeinden Deutschlands. Von dem großen Areal ist allerdings kaum etwas bebaubar. In den Ortsteilen Wolstersdorf und Schöneweide will die Gemeinde immerhin im kommenden Jahr jeweils eine Hand voll Einfamilienhäuser ermöglichen. Für Woltersdorf sind auch in den Folgejahren noch weitere drei Hektar Bauflächen geplant. Zudem sollen einige Baulücken in den Ortsteilen zum Verkauf ausgeschrieben werden. Die potenziellen Käufer müssen sich aber bewusst machen, dass Nuthe-Urstromtal echtes Dorfleben mit all seinen Facetten bedeutet: Grund und Boden sind noch verhältnismäßig günstig, einen Bahnanschluss hat aber nur Woltersdorf.

Bodenrichtwert: 44 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 239.000 Euro

Das Industriestädchen Baruth

Baruth ist ein Industriestandort mit kleinstädtischem Zentrum und dörflichen Ortsteilen. Nach Berlin ist man von Baruth aus mit dem Auto schon eine knappe Stunde unterwegs, für Pendler ist das dank der A113 durchaus noch darstellbar. Freie Baufelder gibt es allerdings derzeit keine. Ein neues Wohngebiet ist in Planung, bis es vermarktet werden kann, werden aber noch ein oder zwei Jahre vergehen. Das einzige Baugebiet, bei dem man eventuell noch Chancen auf ein Grundstück hat, ist das Baugebiet „Am Backenberg“. Bestandsimmobilien sind hin und wieder im Angebot.

Bodenrichtwert: 40 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 151.000 Euro

Die Kreisstadt Luckenwalde

Die Kreisstadt von Teltow-Fläming, die nach der Wende durchaus als Problemfall galt, mausert sich. Die Grundstückspreise haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht und die Stadt erlebt einen Zuzug wie seit DDR-Zeiten nicht mehr. Hauptgründe sind die Direktverbindung nach Berlin, die immer noch günstigen Angebote, aber auch die Tatsache, dass zuletzt viele Häuser in der Innenstadt saniert wurden und Luckenwalde dadurch optisch gewonnen hat. Folglich ist auch das Interesse von Investoren gestiegen, die Wohnimmobilien in der Stadt entwickeln. Der Berliner Investor Tamax etwa will am Färberweg in den nächsten zwei Jahren ein Gebiet mit rund 30 Einfamilienhäusern vermarkten. In der Käthe-Kollwitz-Straße plant ein Berliner Architekt rund 20 Reihenhäuser, die sich in gründerzeitliche Bebauung einfügen. Die Vermarktung soll im kommenden Jahr beginnen. Die Stadt hat aber auch selbst noch eine Hand voll historischer und sanierungsbedürftiger Wohngebäude, von denen aktuell einige auch zum Verkauf ausgeschrieben werden.

Bodenrichtwert: 117 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 230.000 Euro

Das historische Jüterbog

In der alten Garnisonsstadt Jüterbog ist es noch nicht übermäßig schwer, Wohnraum zu finden. Jüterbog ist zwar gut erreichbar – die Bahn fährt durch vom Berliner Hauptbahnhof, auch die B101 führt direkt ins Herz der Stadt. Aber vom südlichen Berliner Stadtrand sind es doch 60 Kilometer Strecke, was in den vergangenen Jahren immer noch einige Pendler abgeschreckt hat. Mit zunehmendem Druck auf das direkte Berliner Umland steigt jedoch auch die Nachfrage in der zweiten Reihe, zu der Jüterbog definitiv gehört. Trotzdem gibt es noch immer Leerstand in historischen Wohngebäuden in der Altstadt.

Bodenrichtwert: 83 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 136.000 Euro

Weites Feld: Niedergörsdorf

Niedergörsdorf gehört zu den ländlichsten und abgelegensten Gemeinden in Teltow-Fläming. Die Großgemeinde wurde einst aus zahlreichen Dörfern gebildet, die Strukturen sind nach wie vor dörflich, der Zuzug hielt sich in den vergangenen Jahren in Grenzen. Was auch daran liegt, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich länger als eine Stunde nach Berlin unterwegs ist. Im Umkehrschluss bedeutet das aber: Dort sind Bestandsimmobilien und Grundstücke auf dem Privatmarkt noch günstig zu haben. Baugebiete gibt es derzeit nur eines: die Krähenberge in Rohrbeck mit Platz für 25 Einfamilienhäuser.

Bodenrichtwert: 18 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 107.000 Euro

Ruhig, ländlich und weit draußen: das Amt Dahme

Das Amt Dahme ist die südlichste Kommune in Teltow-Fläming – und die abgelegenste. Trotzdem ist auch dort die zunehmende Nachfrage nach Baugrund spürbar. Die Stadt Dahme hat deshalb erst im vergangenen Jahr ein neues Baugebiet in der Ackerstraße ausgewiesen. Bauwillige können Anfragen an die Amtsverwaltung stellen. Darüber hinaus sind auf dem Privatmarkt vereinzelt Grundstücke und Häuser in den zahlreichen dörflichen Ortsteilen der amtsangehörigen Gemeinden zu haben.

Bodenrichtwert: 13 Euro pro QuadratmeterDurchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 115.000 Euro

Von Oliver Fischer