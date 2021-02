Teltow-Fläming

Für die Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming war es eine schöne Überraschung: Weil zu wenige Menschen den Astra-Zeneca-Impfstoff bekommen wollen, hat das Land Brandenburg angeboten, dass sich Mitarbeitende von Landkreis, Städten und Gemeinden schneller als gedacht impfen lassen können.

Am 16. Februar hat das Brandenburgische Ministerium für Soziales und Gesundheit (MSGIV) ein entsprechendes Schreiben an den Landkreis geschickt, der es kurz darauf den Amtsleitern der Städte und Gemeinden weiterleitete. Demnach konnten sich kommunale Mitarbeitende bis zum 26. Februar – mit einem entsprechenden Nachweis vom Arbeitgeber – einen Termin in einem Impfzentrum geben lassen. Das Problem: Offenbar haben die Bürgermeister der Städte und Gemeinde das Schreiben unterschiedlich interpretiert – und so verschiedenste Mitarbeiter über das Impf-Angebot informiert.

Daraufhin verschickte das Gesundheitsministerium am 22. Februar ein weiteres Schreiben, in dem es klarstellte, dass nur Beschäftigte gemeint sind, die auch nach Corona-Impfverordnung impfberechtigt sind. In der Aufzählung werden Polizisten, Ordnungskräfte, Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst, Mitarbeitende in Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingsheimen sowie Pflegekräfte genannt. Ausdrücklich nicht berechtigt sind laut dem Schreiben, das der MAZ vorliegt, unter anderem Erzieher und Lehrer – deren Impfberechtigung gilt erst seit dem 24. Februar.

Verwaltungen interpretieren Schreiben unterschiedlich

Die knappe Woche zwischen den beiden Schreiben scheint ausgereicht zu haben, um in der Region ein Chaos in der Impf-Reihenfolge zu verursachen: Während Ludwigsfelde nach dem Aufruf des Landes nach Aussage der Stadt lediglich den Ordnungsamtsmitarbeiter im Außeneinsatz das Impf-Angebot unterbreitete, haben in Großbeeren bereits Erzieher, Lehrer und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr „das Angebot erhalten und zum Teil wahrgenommen“, teilte die Gemeinde auf Nachfrage mit. Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow haben hingegen von dem Impf-Angebot gar keinen Gebrauch gemacht.

Lesen Sie auch unser Kommentar zu dem Thema: Impf-Reihenfolge muss nachvollziehbar bleiben

Michael Schwuchow (SPD), Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow, sagt, das erste Schreiben sei für ihn keine klare Ansage vom Landkreis gewesen. „Das war nur eine weitergeleitete E-Mail, die der Landkreis selbst vom Land bekommen hatte.“ Er habe daher gezögert und die Telefonkonferenz mit dem Kreis abwarten wollen, um die Sachlage zu klären. Das zweite Schreiben habe er dann als „Kommando zurück“ empfunden, sagt Schwuchow. In seinen Augen hätte man die erste Information durchaus so interpretieren können, dass alle kommunalen Mitarbeiter – also auch Erzieher und Lehrer – bereits ein Impf-Angebot erhalten können. „Da aber gleich in Aktionismus zu fallen, finde ich aber schwierig“, sagt der Bürgermeister.

Christian Großmann, Erster Beigeordneter der Stadt Ludwigsfelde, habe aus dem Schreiben ohnehin nicht entnommen, dass Kita- und Schulpersonal gemeint war. „Es ging um Mitarbeiter, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig sind“, sagt er gegenüber der MAZ. In Ludwigsfelde habe das nur Ordnungsamtsmitarbeiter betroffen, Feuerwehrleute seien teilweise schon vorher geimpft worden. „Bei den Erziehern und Lehrern laufen aber bereits die Abfragen“, sagt Großmann. Seit Mittwoch steht fest, dass sich diese beiden Berufsgruppen ebenfalls mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff impfen lassen können.

Großbeeren informiert Erzieher und Lehrer

In Großbeeren haben die Verantwortlichen das Schreiben anders verstanden: Dort habe man schnell „so gut es geht, alle die geimpft werden durften, angesprochen“, teilte die Gemeinde auf Anfrage mit – auch Lehrkräfte und Erzieher. Wie viele Menschen durch die Aktion tatsächlich geimpft wurden, konnte sie allerdings nicht sagen. „Impfangelegenheiten sind immer noch Privatangelegenheiten“, hieß es. Aber: „Nicht alle haben das Angebot angenommen.“

Aufgrund des Schreibens vom Land hat die Gemeinde nur Erzieher der kommunalen Kitas über dem Impf-Angebot informiert – auf Mitarbeitende privater Träger habe sich das Angebot nicht bezogen, so die Gemeinde. „Aber auch in den nächsten Tagen und Wochen werden weitere Impf-Angebote entstehen, die unter anderem auch von den freien Trägern wahrgenommen werden können.“

Lesen Sie auch:

Der Großbeerener Hausarzt Christian Schäfer unterstützt die Gemeinde in ihrem Vorgehen. Er hat als Impfarzt im Impfzentrum Potsdam erlebt, wie viel vom Astra-Zeneca-Impfstoff übrig bleibt: „Wir hatten 1000 Dosen und haben nur 140 verimpft“, sagt er. „Aber es geht jetzt darum, so viele Menschen wie möglich zu impfen.“

Von Lisa Neugebauer