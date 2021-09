Teltow-Fläming

Die in der vergangenen Woche von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausgerufene Impfwoche ist am Landkreis Teltow-Fläming und dem Land Brandenburg offenbar vorbei gegangen. Landesweit gab es in der „Impfwoche“ gerade mal 32 593 Impfungen. Das sind gerade mal knapp 2300 mehr als in der Vorwoche. Die Statistik des Landes gibt dafür 30305 Impfungen aus.

KVBB verweist auf das Land

Beinahe einhellig waren die Antworten der verschiedenen Beteiligten auf die Frage der MAZ, ob es im Rahmen der Impfwoche besondere Aktionen gegeben habe. „Es wird im Rahmen der Impfwoche keine separaten Aktionen im Krankenhaus in Ludwigsfelde geben“, hieß es aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Diakonissenhauses an der Albert-Schweitzer-Straße. Immerhin soll es am 26. September im Rahmen des Jahresfestes des Diakonissenhauses im benachbarten Teltow die Möglichkeit geben, sich spontan impfen zu lassen. „Das ist quasi als nachträgliches Angebot zur Impfwoche“, so Sprecher Alexander Scholz.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg verwies auf Nachfrage nur an das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV). Dessen Sprecher Gabriel Hesse betonte, dass es bereits seit Anfang August niedrigschwellige Impfangebote gebe wie etwa das Impfen beim Bäcker oder anlässlich einer Impfaktion im Kreishaus Frankfurt/Oder.

Impfungen bis 23. September

„Im Landkreis Teltow-Fläming sind Corona-Schutzimpfungen noch bis zum 23. September im Impfzentrum Luckenwalde möglich“, antwortete die Landkreisverwaltung auf die entsprechende Anfrage ohne Bezugnahme auf die Impfwoche des Gesundheitsministers. In den letzten Tagen des Impfzentrums Luckenwalde kommt dort auch der Impfstoff der Firma Janssen (Johnson & Johnson) zum Einsatz, der nur einmalig verabreicht werden muss. Zweitimpfungen gibt es noch für Impfungen mit BioNTech und Moderna. „Dementsprechend haben auch Genesene die Möglichkeit, sich mit einem der beiden Vakzine impfen zu lassen.“

Im Impfzentrum Luckenwalde wurden vom 2. August bis 4. September insgesamt 5018 Impfungen mit BioNTech oder Moderna verabreicht, davon 1919 Erst- und 3099 Zweitimpfungen sowie zusätzlich 5 Drittimpfungen. 9 Menschen erhielten die Einmal-Impfung von Janssen. Bei Impfaktionen im Krankenhaus Ludwigsfelde wurden vom 12. Mai bis 1. September insgesamt 1930 Impfungen mit BioNTech verabreicht, davon 663 Erst- und 1267 Zweitimpfungen. 20-mal kam Astra Zeneca für eine Erst- oder Zweitimpfung zum Einsatz.

Von Udo Böhlefeld