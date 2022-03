Teltow-Fläming

Null. Das ist der Zahl der offiziell gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Teltow-Fläming seit Samstag. Realistisch ist diese Zahl nicht. Zumal die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin hoch ist. Doch in den vergangenen Wochen wurde das Meldeverfahren umgestellt. An Wochenenden und Feiertagen müssen die Gesundheitsämter keine aktuellen Fallzahlen mehr an das Robert-Koch-Institut (RKI) weitergeben. Das soll das Gesundheitsamt entlasten, führt jedoch zu Verwirrung beim Blick auf die Zahlen.

Corona-Inzidenz für TF nach oben korrigiert

Am vergangenen Montag beispielsweise lag die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz für TF bei 1218,3. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen war null. Da die Gesundheitsämter sonntags keine Zahlen melden, konnten diese auch nicht am Montag in die offizielle RKI-Statistik einfließen. Die Inzidenz war deshalb im Vergleich zum Sonntag unverändert. Im Verlauf der Woche wurden dann hunderte Infektionen nachgemeldet. Egal, an welchem Tag sie beim RKI einfließen: Sie werden immer dem Tag zugeordnet, an dem der Arzt beziehungsweise das Labor das positive Testergebnis beim Gesundheitsamt meldet. Inzwischen sind für den vergangenen Montag 509 Infektionen nachgemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde für diesen Tag immer wieder noch oben korrigiert – bis jetzt auf einen tatsächlich Wert von 1521,4.

Gesundheitsamt meldet Coronafälle zeitnah ans RKI

Am Sonntag lag die offizielle Inzidenz für TF bei 1379,2. Gemeldet wurden, wie bereits berichtet, keine Neuinfektionen. „Die Fälle vom Wochenende werden mit dem Datum ihres Eingangs im Gesundheitsamt weitergemeldet, in der Software rückdatiert und letztlich so gezählt, als wären sie am Samstag oder Sonntag beziehungsweise an Feiertagen an das RKI übermittelt worden“, erklärt Amtsarzt Rüdiger Lehmann. „Bis die rückdatierten Daten erfasst sind, ist die ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz sonntags und montags somit niedriger als tatsächlich.“ Lehmann betont jedoch, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamts es derzeit schaffen, alle Nachmeldungen vollständig am folgenden Werktag zu bewältigen.

Lob für neues Corona-Meldeverfahren aus TF

Für das umgestellte Meldeverfahren gibt es von der Gesundheitsdezernentin Lob. „Das entlastet die Beschäftigten etwas, auch wenn sie montags nun eine ‚Bugwelle‘ zu bewältigen haben“, sagt Kirsten Gurske.

Von Victoria Barnack und Johanna Apel