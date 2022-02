Baruth

Ungebrochen groß ist das Interesse an neuen Flächen im Industriegebiet Baruth. Vor allem die großen Holz-Verarbeiter Classen, Binderholz (ehemals Klenk) und Pfleiderer wollen ihre Kapazitäten erweitern.

Inzwischen sind auf dem insgesamt 210 Hektar großen Gelände auch die 30 Hektar des Bebauungsplan-Bereichs Bernhardtsmüh VI verkauft, erklärt Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). „Die Erweiterung gehört jeweils zur Hälfte den Firmen Binderholz und Classen“, sagt er, beide Firmen planten dort neue Produktionsstätten.

Die Holztransporte in die Industriegebiete Birkenpfuhlheide und Bernhardtsmüh sind in Baruth allgegenwärtig. Tag und Nacht rollen Laster und Züge voller Holzstämme dorthin zu den großen Verarbeitern Classen, Klenk und Pfleiderer.

Derzeit dient das braune Ödland zwischen der Industriepark-Umgehung nahe Mückendorf und der Dresdener Bahn noch als Holz-Zwischenlagerfläche. An der nordöstlichen Industriepark-Zufahrt werden auf dem Gleis am Zaun Kilometer lang scheinende Züge teils von mehreren Kranbaggern mit Holzgreifern gleichzeitig Tag und Nacht entladen. Und aufs Entladen warten am Rande der Straße zeitweise Dutzende Lkws.

Im Industriegebiet Baruth riecht es nach Holz

Immer und überall riecht es nach Holz. Geliefert wird es in Stämmen, das Industriegebiet verlassen Bretter und Laminate, Profilhölzer oder Presspaletten, Massivplatten, Hobelware oder Pellets.

Das ehemalige Klenk-Sägewerk gehört zur internationalen Binderholz-Gruppe mit europaweit mehr als 5000 Mitarbeitern. Gerade hatte das Unternehmen 2021 im Industriegebiet Baruth ein neues Bürogebäude errichtet. Und zu Jahresbeginn hatte Binderholz die Übernahme der britischen BSW Timber Ltd. bekannt gegeben.

Mit dieser Übernahme sei die Binderholz-Gruppe nach eigener Angabe zum größten Unternehmen in der Sägewerks- und Massivholz-Verarbeitungsindustrie in Europa aufgestiegen. Laut der Internetseite hat das Unternehmen schon bisher 29 Standorte in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Lettland, Finnland und den USA, nun kommen sieben britische hinzu.

Regionaler Mittelstand in der Birkenpfuhlheide

Neben den bisherigen B-Plan-Flächen Bernhardtsmüh mit den Holzverarbeitern und dem Getränkeabfüller Baruther Urstromquelle gehört zu diesem Industriegebiet auch das Areal Birkenpfuhlheide.

Dort haben sich lokale Handwerker und Gewerbetreibende angesiedelt, dort gibt es einen Imbiss, das DRK betreibt dort die Rettungswache Baruth. „Und dort haben wir die Photovoltaik-Anlagen, an denen die Stadt beteiligt ist“, so Ilk, 20 Prozent gehörten der Kommune. Abgewickelt werden diese Geschäfte über die BBP, die stadteigene Baruther Beteiligungs- und Projektentwicklungs-GmbH.

Auf die Frage zu neuen Erweiterungswünschen im Industriegebiet erklärt der Baruther Rathauschef: „Wir erweitern jetzt wirklich nur noch bedarfsgerecht, nicht mehr wie früher auf Vorrat.“ Das heißt, erst wenn Firmen ganz konkrete Pläne vorlegen, beginne die Kommune mit der Erschließung. „Denn die fängt bei uns hier im Urstromtal ja immer mit dem Roden von weiteren Waldflächen an“, so Ilk.

Sollten die vorhandenen Holz-Verarbeiter und der Getränkeabfüller Baruther Urstrom-Quelle also immer noch Erweiterungsbedarf haben, dann liegen im Rathaus in der Schublade des Bauamtes Pläne für die Option Bernhradtsmüh VII. Damit wären nach den Worten des Bürgermeisters noch ein letztes Mal einige Dutzend Hektar Erweiterung möglich.

Von Jutta Abromeit