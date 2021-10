Rangsdorf

Am Donnerstag, 28. Oktober, kommen Vertreter aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg nach Rangsdorf, um über die Situation der Geflüchteten zu sprechen. Dazu eingeladen hatte die Gemeinde Anfang Oktober mit einem offenen Brief an Ministerin Nonnemacher. Darin bittet die Gemeinde im Namen von Sozialarbeitern, Ehrenamtlern und Vertretern verschiedener Institutionen um „dringend erforderliche Unterstützung“.

Grundlage für den Hilferuf ist die Analyse zur Situation Geflüchteter in Rangsdorf, die Sozialwissenschaftler vom Potsdamer Institut „Social Science Works“ im August im Sozialausschuss vorstellten. Darin stellten sie fest, dass die Gefahr der ständigen Frustration unter den Geflüchteten hoch sei, die über kurz oder lang zu einer Radikalisierung führen könne. Die Gründe dafür unter anderem: Die Wohnsituation in den Containerdörfern, mangelhafte Deutschkenntnisse, zu wenig Angebot bei Integrationskursen und dadurch erschwerte Integration in den Arbeitsmarkt.

Offener Brief fordert Land zum Handeln auf

„Die Idee war, aus den Resultaten für uns schlussfolgern zu können, mit welchen konkreten Unterstützungsangeboten wir die Integration vor Ort forcieren beziehungsweise unterstützen können“, heißt es in dem offenen Brief. „Das Ergebnis der Situationsanalyse ist eher ernüchternd.“ Die Gemeinde kritisiert, dass es „nach wie vor“ kein Zuschussprogramm für Kitas und Schulen gebe, das den erhöhten Personalbedarf finanziere. Die Landespauschale zur Unterstützung kommunaler Integrationsangebote habe nur für 2019 und 2020 gegolten, andere Formen der Förderung seien in diesem Umfang nicht mehr vorgesehen. „Allerdings braucht die Umsetzung der Integration nach wie vor Mittel, um vor Ort entsprechend agieren zu können“, heißt es in dem Brief.

„Die ehrenamtlichen Helfer geben langsam auf“

In verschiedenen Workshops hätten die Gemeinde mit allen Stakeholdern versucht, Lösungen für Probleme zu finden. Sie müsse sich „aber eingestehen, dass es ohne Veränderung bestimmter Prozesse und Anpassung von Angeboten, die die Landespolitik verantwortet, nicht weitergehen kann“, heißt es in dem Hilferuf. „Die ehrenamtlichen Helfer stoßen an ihre Grenzen und geben langsam auf.“

Gemeinde Rangsdorf und Engagierte mit Ministerium am Donnerstag im Gespräch

Um zu verhindern, dass die in der Analyse beschriebenen Prognosen eintreten, „erwarten wir, dass wir auch künftig finanziell unterstützt werden“, so die Gemeinde Rangsdorf in dem Brief. Zudem seien „Anpassung und Nachjustierung von Maßnahmen auf politischer Ebene“ dringend notwendig. Am Donnerstag wollen Gemeinde und Engagierte nun mit dem Ministerium ins Gespräch kommen und hoffen auf praktikable Lösungen und eine effektive Zusammenarbeit.

Von Lisa Neugebauer