Naturräume in TF und LDS - Wegen Corona: Kein neues Umweltcamp in Rangsdorf in Sicht

Zum Ausgleich des Flughafenbaus in Schönefeld wurde rund um den BER ein grünes Band mit mehreren Landschaftsparks und Naturschutzprojekten geschaffen. Zu diesen Projekten gehört auch seit vielen Jahren das internationale Umwelt-Workcamp in Rangsdorf, bei dem jugendliche aus aller Welt dabei sind. Die Corona-Pandemie hat dieses Format erst einmal auf Eis gelegt.