Im Februar hat Dr. Boris Hoz seine Tätigkeit als Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow aufgenommen. Damit vervollständigt der 53-Jährige das ärztliche Team des chirurgischen Zentrums. Im MAZ-Interview spricht er über seine Motivation, Arzt zu werden, und seine Pläne in der Klinik.

Herr Dr. Hoz, Sie sind bereits seit 28 Jahren als Arzt in Berlin und Brandenburg tätig, arbeiteten unter anderem schon am Jüdischen Krankenhaus Berlin und am Sana Klinikum Lichtenberg. Zuletzt waren Sie am Vivantes Klinikum Kaulsdorf als Oberarzt tätig. Was hat Sie nun nach Ludwigsfelde verschlagen?

Das war zum Teil eine rein subjektive und emotionale Entscheidung. Ich habe mich entschieden hierher zu kommen, weil ich bereits sehr positive Erfahrungen mit einem kirchlichen Krankenhaus gemacht hatte: Ich war lange Oberarzt in der Immanuel Klinik Rüdersdorf. Mir hat gefallen, dass das Haus übersichtlich und familiär war – familiär in dem Sinne, dass man dort durch den engen Kontakt mit den Kollegen viele Aufgaben gemeinsam schnell lösen konnte. In großen Kliniken ist das manchmal ziemlich umständlich. Als Viszeralchirurg ist man sehr stark an andere Fachdisziplinen gebunden, wie zum Beispiel an die Gastroenterologie – das ist eines der Fachgebiete, das mir die Patienten überweist, damit ich sie operieren kann. Oder mit der Abteilung für Radiologie muss ich viel in Kontakt sein, damit ich genau weiß, wo der Tumor sitzt, wie sich die Krankheit verbreitet hat und wie ich den Tumor am besten operieren kann.

Sie haben ja erst im Februar hier in Ludwigsfelde begonnen, aber spüren Sie jetzt schon, ob das auch hier etwas wird mit den guten Absprachen?

Ja, ich spüre das hier auch. Es ist gleich eine gute Kommunikation entstanden – ich bin aber auch als Person sehr kommunikativ und offen. Ich habe mich schon mit vielen Kollegen bekannt gemacht, sodass man in Zukunft gemeinsam eine gute Chirurgie machen kann, aber vor allem für die Menschen der Region etwas Gutes bewirken kann.

Hoz hat sich immer für Bauchchirurgie interessiert

Was hat Sie motiviert Arzt zu werden?

Ich wollte schon immer Arzt werden. Unter anderem, weil ich selbst aus einer Arztfamilie komme: Mein Vater war viele Jahre Urologe und deswegen habe ich schon seit der Kindheit vieles aus der Klinik miterlebt und das hat mich positiv für meinen Werdegang beeinflusst.

Arzt wollten Sie also schon als Kind werden – aber warum haben Sie sich schließlich auf das Fachgebiet Viszeralchirurgie, also die operative Behandlung vor allem der Bauchorgane, spezialisiert?

Ich war schon immer auf diesem Gebiet unterwegs, auch schon im Studium in Riga. Die Bauchchirurgie hat mich immer beeindruckt. Ich finde, das ist eine Chirurgie, die eben nicht nur Chirurgie ist, sondern man muss das gesamte Spektrum der Medizin mit im Blick haben. Das heißt, man ist nicht nur als Chirurg tätig, sondern auch als Mediziner – und so sehe ich mich auch.

Nach ihrem Studium in Lettland sind Sie nach Deutschland gekommen und haben in Berlin Ihren Facharzt gemacht. Wie war die erste Zeit in der neuen Heimat für Sie?

Die Anfangszeit war sehr herausfordernd. Ich war zuerst im Jüdischen Krankenhaus in Berlin ein Jahr als Gastarzt tätig, um alles in der Klinik kennenzulernen. Nach meinem Dienst ging ich zusätzlich ins Goethe-Institut, um die Sprache zu lernen. Das heißt: Ein Jahr lief alles parallel – das war sehr anstrengend.

Chefarzt ist neue Herausforderung

Und gut 28 Jahre später treten Sie eine neue Herausforderung an: die Stelle als Chefarzt. Wie ist diese neue Aufgabe für Sie?

Das ist für mich auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Ich muss jetzt zusätzlich zu meinen Kompetenzen als Chirurg auch noch andere Kompetenzen entwickeln, nämlich die des Managers. Obwohl ich bereits seit 28 Jahren meine Erfahrungen in den Krankenhäusern gesammelt habe, ist für mich die Position des Chefarztes und des Klinikmanagers in einem schon etwas anderes.

Sie werden aber auch hier weiter operieren, richtig?

Genau. Das ist auch das Schöne in den kleineren Kliniken. Man hat nicht – wie in großen Häusern – viele Oberärzte, man muss das gesamte Spektrum, das die Klinik anbietet, selbst beherrschen – und gut beherrschen. Und dass ich in Ludwigsfelde nicht nur Chef bin, sondern auch Operateur sein darf, hat mich hier auch gereizt.

Was möchten Sie als Chefarzt in Ludwigsfelde erreichen?

Mein Ziel ist es, eine hochqualitative minimal-invasive Chirurgie mit dem Aufbau des Zentrums für laparoskopische Chirurgie in Ludwigsfelde zu etablieren. Des Weiteren steht für mich im Vordergrund sowohl eine individuell abgestimmte als auch ganzheitliche chirurgische Therapie welche mit Einbeziehung der niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen, sowie mit dem gesamten Team des Krankenhauses erreicht werden soll.

Von Interview: Lisa Neugebauer