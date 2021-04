Langenlipsdorf

„Der Anfang war für mich sehr schwierig, aber alle haben mir Mut gemacht und mich motiviert. Nur deshalb konnte ich es schaffen“, sagt Samira Abdoli Kolory. Knapp drei Jahre ist es her, dass sie aus ihrem Heimatland Iran floh. Nur ausgestattet mit nur rudimentären Deutschkenntnissen und einem in ihrem Zufluchtsland nicht anerkannten Abschluss als Bau-Ingenieurin, begann sie bei der Langenlipsdorfer Fläming-Bau GmbH eine Ausbildung zur Kauffrau für Büro-Management. Und nun, kurz vor den Abschlussprüfungen, wurde die 31-Jährige von der Handwerkskammer (HWK) Potsdam zum „Azubi des Monats“ gekürt. Bei der Übergabe von Urkunde, Blumen und einem T-Shirt, strahlte die Iranerin mit ihren Kollegen und Chefs um die Wette.

Nicht nur die beruflichen Leistungen zählen

„Mal sind es fünf, mal zehn, manchmal auch nur ein Azubi, die uns von den Betrieben monatlich zur Auszeichnung vorgeschlagen werden, 3200 Auszubildende gibt es in unserem Handwerkskammer-Bezirk insgesamt“, erläutert HWK-Vize-Hauptgeschäftsführer Tilo Jänsch. Neben den theoretischen Kenntnissen, den praktischen Fähigkeiten und der Motivation der Kandidaten fließen In die Entscheidung der Jury auch gesellschaftliches Engagement und besondere Lebensumstände der Azubis ein. In diesem Monat fiel den Juroren die Entscheidung nicht schwer, denn Samira Abdoli Kolory erfüllt alle Kriterien auf beachtliche Weise.

Das Potenzial erkannt haben Flämingbau-Geschäftsführer Maik Liesigk und Matthias Handke schon, als sich die junge Frau einige Monate vor ihrer Ausbildung mit Unterstützung der Jüterboger Flüchtlingshilfe um einen Praktikumsplatz bewarb. War es anfangs nur ein gutes Bauchgefühl gegenüber der freundlichen Bewerberin, waren sie schon bald von deren Fleiß und Auffassungsgabe beeindruckt und machten ihr am Ende des Praktikums das Angebot, sie als Azubi zu übernehmen.

Auch ein Stück Stolz ist wichtig

„Für uns ist es nicht so wichtig, mit welchem Zensuren-Durchschnitt sich jemand bei uns bewirbt, aber Fleiß, Pünktlichkeit und Teamgeist müssen stimmen und auch etwas Stolz auf das, was man tut und was am Ende dabei rauskommt sind schon wichtig. All das hat bei Samira von Anfang an gestimmt“, schwärmt Handke über die junge Mitarbeiterin. Den schönen Worten lassen die beiden Geschäftsführer nun auch Taten folgen: Ihr Versprechen, Samira nach bestandener Prüfung fest anzustellen.

„Für uns ist das ganze ein hervorragendes Beispiel gelungener Integration und wir sind dem Betrieb unendlich dankbar, dass er das ermöglicht hat“, freute sich als eine der ersten Gratulanten auch Mechthild Falk, von der Jüterboger Flüchlingshilfe. Längst hat die junge Iranerin dort die Seiten gewechselt und gibt heute anderen Migranten die Unterstützung, die ihr und ihrem Ehemann Meysam vor fünf Jahren so sehr geholfen haben, im fremden Land Fuß zu fassen.

Das Happy End steht noch aus

Dass Samira Abdoli Kolory trotz aller Anerkennung und neuen Freunde nicht wunschlos glücklich sein kann, liegt an ihrem immer noch ungeklärten Status als Asylbewerberin, der jede Lebensplanung unmöglich macht.

„Wohl kaum ein Außenstehender kann erahnen, was dieser Schwebezustand für den Betroffenen bedeutet und welche Ängste damit verbunden sind“, sagt Falk. „Samiras Mut, sich von dieser Angst nicht unterkriegen zu lassen und hochmotiviert ihren Weg zu gehen, kann für viele andere, nicht nur für Flüchtlinge, ein leuchtendes Beispiel sein und ihnen Mut machen“, so die Flüchtlingshelferin.

