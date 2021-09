Am Mellensee

Nachträglich für Irritationen hat die Genehmigung zweier Veranstaltungen in der Gemeinde geführt. So war für das Strandbad in Klausdorf der Saisonabschluss mit Feuerwerk für den 4. September angekündigt, als kurzfristig auch auf der naheliegenden Festwiese ein Konzert der Rockgruppe „Gestört aber geil“ angekündigt wurde. Die laute Konkurrenz führte dazu, dass die Saisonabschlussveranstaltung im Strandbad Klausdorf abgesagt und erst eine Woche später stattfinden konnte.

Die Gemeindeverwaltung Am Mellensee habe keine rechtliche Grundlage gesehen, nur eine der beiden Veranstaltungen zu genehmigen, beantwortete die Gemeinde eine Nachfrage der MAZ. „In der Gemeindeverwaltung Am Mellensee sind für den 04.09.2021 zwei Veranstaltungen beantragt und genehmigt worden.“

Die Veranstaltung mit der Rockgruppe war tatsächlich kurzfristig anberaumt worden, weil ein für den 4. September geplantes Konzert in der Berliner Wuhlheide zuvor abgesagt worden war. Von einem Gemeindevertreter hieß es dem entsprechend, dass zunächst keine Genehmigung für dieses Konzert vorgelegen habe. Es sei zwar verständlich, wenn die Gemeindeverwaltung zwei Veranstaltungen an einem Tag zulasse, um die Anwohner nicht mehrfach der Belästigung auszusetzen, „in diesem Fall hätte man aber sehen müssen, dass sich die beiden Veranstaltungen nicht miteinander vertragen.“

Dirk Penkert (UWG), Vorsitzender des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses kündigte an, dass er das Thema in einer der nächsten Sitzungen noch einmal aufgreifen will.

Von Udo Böhlefeld