Dahme/Niederer Fläming

Auch wenn die Corona-Pandemie das Geschehen in den vier Mitgliedskommunen des Amtes überschattete, ist in den Dörfern der Gemeinden Niederer Fläming, Dahme, Ihlow und Dahmetal viel passiert. Die Chronik gibt einen Überblick über einige der besonderen Ereignisse.

Januar: Der Hohenseefelder Löschmeister Tobias Henze wird Dahmes neuer Amtsjugendwart. Die rund 150 Kinder und Jugendlichen, die in den sieben Kinder- und zehn Jugendwehren des Amtes einen Teil ihrer Freizeit verbringen, sind die Zukunft der Wehr.

Tobias Henze ist nun Dahmes neuer Amtsjugendwart. Quelle: Uwe Klemens

Februar: Die Kirchgemeinde Ihlow-Illmersdorf nimmt bei einem bewegenden Treffen im Illmersdorfer Pfarrgarten Abschied von einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie. Vier Monate lang hat die Gemeinde der Mutter und ihren drei Kindern Kirchenasyl in Illmersdorf gewährt. Nun sind sie als Flüchtlinge anerkannt.

Beim Abschied für die tschetschenische Flüchlingsfamilie wurde im Illmersdorfer Pfarrgarten auch gesungen und getanzt. Quelle: Uwe Klemens

Die Kita „Pusteblume“ in Lichterfelde bekommt, neben anderen Vereinen und Einrichtungen, einen Scheck vom Erlös des Quelle: Uwe Klemens

März: Die Sanierung der Bärwalder Ortsdurchfahrt, jahrelang wegen des schlechten Zustandes der Straße gefordert, beginnt. Die Kosten betragen 260.000 Euro, 75 Prozent davon trägt das Land, den Rest teilen sich Landkreis und die Gemeinde Niederer Fläming. Mitte Mai geben Landrätin, Bürgermeister, Amtsdirektor und Gemeindevertreter die 380 Meter lange Piste für den Verkehr frei.

Auch in Werbig beginnen nach jahrelangen Vorplanungen die Quelle: Uwe Klemens

April: Welsickendorfs Dorfgemeinschaftshaus bekommt ein Photovoltaik-Dach. Die Verpachtung der Fläche für die Anlage hilft beim Gebäudeerhalt, denn der Investor übernimmt im Gegenzug die Dachsanierung, der die Instandsetzung des Gebäudes folgen soll. Das Finanzierungs-Modell soll in Niederer Fläming Schule machen und gilt als Pilotprojekt.

Zwei Jahre mussten die Welsickendorfer auf die PV-Anlage warten. Nun geht es mit vereinten Kräften zügig voran. Quelle: Uwe Klemens

Quelle: Uwe Klemens

Mai: Das Rufbus-Angebot im Dahmer Amt wird erweitert. Erstmals kooperieren die Landkreise Teltow-Fläming und Elbe-Elster mit ihren jeweiligen Rufbus-Modellen grenzüberschreitend. Fahrgäste zwischen Jüterbog, Niederer Fläming und Dahme auf TF-Seite, sowie Schlieben und Schönewalde in Elbe-Elster profitieren von dieser Neuerung am meisten.

Die zehnjährige Sanierung des Lichterfeldes Gotteshauses neigt sich dem Ende. Quelle: Uwe Klemens

Juni: Ein neues Buswartehäuschen für Hohenseefelds Schulkinder sorgt für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Die Schüler können nun zwischen der unsicheren Haltestelle an der Bundesstraße oder dem neuen Standort vor der Feuerwehr wählen und müssen auch dort nicht mehr im Regen stehen.

Die Sandstein-Taufsteine in den Kirchen von Kemlitz (Foto) und Rosenthal werden sorgsam restauriert Quelle: Uwe Klemens

Juli: Die Kirchturmkugel in Niendorf wird im Zuge der Kirchensanierung geborgen und geöffnet. Zahlreiche Gäste verfolgen das Abnehmen der Kugel, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Pfarrer und natürlich die MAZ folgen dem Dachdecker sogar aufs Gerüst.

Einige der Gäste verfolgen das Abnehmen von Wetterfahne und Turmkugel an der Spitze des Niendorfer Kirchturms aus nächster Nähe. Quelle: Uwe Klemens

August: Das AWO-Gut in Kemlitz ist bereits zum zweiten Mal Gastgeber des Ausbildungstages Brandenburger Agrarbetriebe. Das Seminar findet aufgrund der Corona-Pandemie teils real, teils als Online-Veranstaltung statt.

Erstmals vergibt das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in diesem Jahr auch Gruppenstipendien. Die „Rachegöttinnen“-Inszenierung im Schlosspark ist eines der Ergebnisse. Quelle: Uwe Klemens

Der Quelle: Uwe Klemens

September: Zehn Jahre dauerte die Sanierung der Lichterfelder Kirche. Nun wird sie feierlich während eines Festgottesdienstes wieder eingeweiht, bei dem die Unterstützer gewürdigt werden.

Mit einem feierlichen Gottesdienst wird die sanierte Dorfkirche in Lichterfelde wieder ihrer Bestimmung übergeben Quelle: Uwe Klemens

September - Die Quelle: Uwe Klemens

Der Nachtpokallauf der Gräfendorfer Floriansjünger lockte zum 15. Mal Mannschaften aus dem ganzen Land zum nächtlichen Kräftemessen. Wegen der Corona-Pandemie fehlte vielen Teams das Training, weshalb die Teilnehmerzahl vergleichsweise gering ausfiel. Das beste Ergebnis errangen mit 27,03 Sekunden die Männer aus Prestewitz.

Bei den Startvorbereitungen gibt es noch Flutlicht, der Lauf selbst findet in völliger Dunkelheit statt. Quelle: Uwe Klemens

Oktober: Die Sanierung der Werbiger B102 war 2021 das größte Bauprojekt in Niederer Fläming. Nach sechs Monaten Bauzeit ist sie nun fertig.

Parallel zur Sanierung der B102 in Werbig bekam auch der Abschnitt zwischen Werbig und Hohengörsdorf eine neue Asphaltdecke. Quelle: Uwe Klemens

November: Am Volkstrauertag wird vor dem 100 Jahre alten Kriegerdenkmal in Hohenseefelder des Kriegsleids gedacht.

Das Thema Gesunde Ernährung wird auch an der Grundschule in Dahme groß geschrieben. Als Besonderheit kommt sogar in diesem Jahr sogar der Quelle: Uwe Klemens

Dezember: Das traditionelle Adventsblasen am 4. Advent lockte auch in diesem Jahr viele Besucher in den stimmungsvoll erleuchteten Park des Wiepersdorfer Künstlerhauses. Rund 250 Zuhörer lauschten dem Spiel des Blechbläser-Quartetts des Brandenburgischen Staatstheaters Frankfurt/Oder, das hier bereits in den Vorjahren mehrfach zu Gast war.

Beim Auftritt der Bläser kamen nicht nur die Ohren, sondern dank prächtiger Beleuchtung auch die Augen zu ihrem Recht. Quelle: Uwe Klemens

Von Uwe Klemens