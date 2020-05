Jetzt dürfen die Jüngsten wieder zur Schule

Jüterbog/Luckenwalde

„Du bist aber groß geworden!“, staunt Sybille Falckenthal, Klassenlehrerin der 2a in der Friedrich-Ebert-Grundschule in Luckenwalde über ihre Schülerin Mara. Kein Wunder, denn seitdem sich die beiden zuletzt gesehen haben, sind fast zehn Wochen vergangen. Am Montag konnten nun auch die Erst- bis Viertklässler wieder in ihre Grundschulen zurück. Zwar nur jeweils für zwei Tage pro Woche, aber immerhin! Am 18. März hieß es noch: „Hurra, die Schule ist dicht!“ Gestern lautete der Jubelschrei: „Hurra, dies Schule ist wieder offen!“ Die Kinder freuten sich ganz offensichtlich, ihre Mitschüler und sogar ihre Lehrer wiederzusehen.

Zwei Tage pro Woche Präsenzunterricht

Nachdem erst die Sechstklässler und dann auch die Fünftklässler wieder in den Unterricht gehen konnten, sind seit dieser Woche auch die unteren vier Klassen dran. Ab dieser Woche erhalten die unteren vier Jahrgangsstufen pro Woche an zwei Tagen in Kleingruppen aufgeteilt Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Klassen 5 und 6 erhalten dafür nur noch an einem Tag in der Woche vier Stunden Unterricht.

Anzeige

Viel Platz bietet zu Corona-Zeiten der Sporthof in der Hofpause an der Friedrich-Ebert-Schule. Hier gilt Maskenpflicht. Quelle: Hartmut F. Reck

Weitere MAZ+ Artikel

Das alles galt es im Vorfeld recht kurzfristig zu organisieren, was für jede Schule einen ziemlichen Aufwand bedeutete. Relativ einfach hatten es da noch die kleineren Schulen, wie zum Beispiel die durchgehend einzügige evangelische Grundschule in Jüterbog: „Montag und Dienstag 1. und 3. Klasse, Mittwoch 5. und 6., Donnerstag und Freitag 2. und 4. Klasse, alle in zwei Gruppen aufgeteilt, die zeitlich parallel in unterschiedlichen Räumen unterrichtet werden“, berichtet Schulsekretärin Ute Liebelt.

Am besten bei den Klassenleitern

In der Grundschule Trebbin geht es nach Lerngruppen. Montags und dienstags geht jeweils die erste Lerngruppe der Klassen 1 bis 4 zur Schule und mittwochs und donnerstags die zweiten Lerngruppen. „Das hat den Vorteil, so Rektorin Rena Ueckert, „dass jede Klasse von ihren Klassenleitern unterrichtet wird.“ Genauso wichtig sei es, dass die Lehrer alle ihre Schüler vor den Sommerferien noch einmal sehen.

Pia aus der Klasse 2a der Friedrich-Ebert-Grundschule Luckenwalde desinfiziert sich nach der Hofpause vorschriftsmäßig die Hände. Quelle: Hartmut F. Reck

Doch mit der Einteilung der Lerngruppen und der Verteilung der Räume ist es allein nicht getan. „Wir stoßen räumlich wie personell an unsere Grenzen“, sagt Mechthild Mews, Rektorin der Geschwister-Scholl-Schule in Jüterbog. Viele Kollegen seien vorerkrankt oder älter als 60 und stünden als Risikogruppe oft nicht zur Verfügung, bedauert Mews, die selber die 60 überschritten hat, aber als Kapitänin das Ruder in der Hand behält.

Hauptsache alle bleiben gesund

„Wir kommen personell hin“, sagt dagegen Jana Simon, Leiterin der Lindengrundschule in Jüterbog, „wenn alle Kollegen gesund bleiben.“ Bei ihr fiel bisher nur eine Kollegin über 60 aus.

Wenn’s nach dem Alter ginge, wären von den 14 Kollegen nur sechs einsatzfähig, berichtet Schulleiterin Birgit Hochmuth aus Stülpe (Nuthe-Urstromtal), „es sind aber alle da“. In Stülpe bestehen die zusätzlichen Probleme, dass der Speiseraum und der Pausenhof Baustellen sind. Dafür steht die Turnhalle zur Verfügung, die groß genug ist, um zum Beispiel die einzige 5. Klasse komplett unterrichten zu können.

Zusätzliche Lehrangebote

Ein ehrgeiziges Ziel hat man sich in der Grundschule in Werder (Niederer Fläming) gesetzt. Hier sollen alle Jahrgangsstufen an zwei Tagen in der Woche unterrichtet werden, also auch die 5. und 6. Klassen. „Und Kinder, die wir in den vergangenen Wochen mit Homeschooling nicht erreicht haben“, so berichtet Schulleiterin Petra Schrank, „werden an einem zusätzlichen Tag in die Schule eingeladen.“ Wer besonderen Lernbedarf hat, den laden auch die Trebbiner Klassenleiter freitags in die Schule ein.

Zusätzlichen Einzel- oder Kleingruppenunterricht bieten auch die Lehrerinnen der Friedrich-Ebert-Schule für Schüler an, die entweder aufs Gymnasium gehen wollen, oder einen sonderpädagogischen Bedarf haben, oder noch nicht so mit der deutschen Sprache vertraut sind, sagt Schulleiterin Bettina Kühne.

Die Schere geht auseinander

Denn – wie zu erwarten – hat das mit dem Lernen zuhause nicht bei allen geklappt. „Einige haben nur sehr wenig gemacht“, musste Sybille Falckenthal gleich in der ersten Stunde des Präsenzunterrichts nach zehn Wochen feststellen. Vieles sei in der langen Zeit zudem vergessen worden, wie etwa die Malfolgen, berichtet sie. „Die Schere im Grundwissen ist weiter auseinandergegangen, und die Niveau-Unterschiede sind jetzt noch größer als sie vorher schon waren“, sagt die Grundschullehrerin.

Von Hartmut F. Reck