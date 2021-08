Meinsdorf

Freunde der jüdischen Kultur und vor allem der Musik dürfen sich an diesem Sonntag auf ein besonderes Konzert freuen. Um 16 Uhr laden Sängerin Esther Lorenz und ebenfalls singende Gitarrist Peter Kuhz in der Meinsdorfer Kirche zu ihrem Programm „Donna Donna“ zu einer Reise durch die Geschichte des Judentums mit hebräischen, sefardischen und jiddischen Liedern. Veranstalter ist die evangelische Gemeinde, die die Konzertbesucher bereits ab 14.30 Uhr vor dem Gotteshaus an die Kaffeetafel lädt.

Meinsdorf hat jüdische Tradition

„Wir haben Meinsdorf nicht nur wegen seiner großen Kirche ausgewählt, in locker auch 60 Zuhörer Corona-gerecht Platz finden. Denn in diesem Jahr blicken wir auf 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zurück. Der in Meinsdorf bis heute existierende und gepflegte jüdische Friedhof ist Teil dieser Geschichte“, erläutert Gemeinde-Diakonin Christina Kampf.

Die Meinsdorfer Kirche gehört im Niederen Fläming zu den größten Gotteshäusern. Quelle: Gertraud Behrendt

„Wir sehen heute vor allem die Gemeinsamkeiten, die wir als Christen mit dem Judentum haben. Dass selbst Jesus Jude war ist vielen Menschen heute gar nicht mehr bewusst. Zusammen mit den Musikern wollen wir deshalb davon und von den vielen anderen Gemeinsamkeiten erzählen. Wer sich noch an den Auftritt von Esther Lorenz und Peter Kuhz vor etwa zehn Jahren in Dahme erinnert weiß, dass die Programme der beiden nicht nur aus Liedern, sondern auch aus vielen Erläuterungen über das jüdisches Leben und Kultur bestehen“, so Kampf. „Darüber Bescheid zu wissen und dabei den Focus auf das Gemeinsame zu legen ist für mich auch deshalb wichtig, um dem immer wieder aufflackernden Antisemitismus etwas entgegen zu setzen“, fügt die Gemeindediakonin hinzu.

Konzertbesucher werden sich dank der oft melancholischen, aber auch temperamentvollen Lieder am Ende nicht beschwingter, sondern auch klüger auf den Heimweg machen. Während man hierzulande, wenn überhaupt, noch im Ohr hat, wie das Jiddisch als die Sprache der osteuropäischen Juden klingt, kommen in „Donna Donna“ auch die Lieder die einst in Spanien lebenden Juden, die Sephardim, zu Gehör. „Auch der sprichwörtliche jüdische Humor wird an diesem Nachmittag nicht fehlen“, verspricht Christina Kampf.

Besucher sollten die Maske nicht vergessen. Auch um das Mitbringen von Geschirr für die Kaffeetafel wird gebeten.

Von Uwe Klemens