Jüterbog

„Die Menschen sind freundlich und offen – auch, wenn sie kein leichtes Leben haben. Niemand erwartet zu viel“, sagt Angelika Danielewski. Mexiko hat es der 64-jährigen Alt- und Lateinamerikanistin besonders angetan. Schon unzählige Male hat sie das Land bereist – meist beruflich – und dort dessen Historie und Traditionen erforscht. Besonders intensiv beschäftigt hat sich Danielewski mit den Azteken. Über sie hat die gebürtige Berlinerin und Wahl-Jüterbogerin einen abenteuerlichen Roman geschrieben.

Lebendige Charaktere und über Jahre recherchierte Fakten

Die Geschichte handelt von der Welt der Azteken im Jahr 1519. Bisher hat der junge Krieger Jadefisch seine Bestimmung, den Opfertod für die Götter zu sterben, hingenommen – bis er sich ausgerechnet in Maisblüte, die Tochter des aztekischen Herrschers Motecuzoma verliebt und in den Machtkampf zwischen diesem und dem unerbittlichen Oberpriester gerät. Zur gleichen Zeit nähern sich unbekannte Schiffe der Küste des Landes. Der Gesandte eines fernen Landes wiegelt die Feinde der Azteken gegen Motecuzoma auf. Mit unbekannten Waffen und riesigen, vierbeinigen Tieren gehen sie gegen die Städte der Azteken vor und nehmen den Herrscher samt Hofstaat gefangen. Während Jadefisch versucht, seine Geliebte zu retten, braut sich neues Unheil zusammen.

Angelika Danielewski hat in ihrer Geschichte alles untergebracht, was ein spannender Roman braucht. Neben Machtkämpfen, Intrigen und einer Love-Story, basiert das Buch auf tatsächlichen Fakten, die die Autorin jahrelang fachkundig recherchiert hat. Dabei war es der 64-Jährigen außerdem wichtig, die Geschichte aus Sicht der Azteken zu erzählen. Zum Hintergrund erklärt die Autorin: „Die meisten Geschichten sind aus der Sicht der Eroberer geschrieben. Einfach, weil die meisten Quellen von den Eroberern stammen und diese Geschichten deren Interessen vertreten.“ Zuletzt in Mexiko war Angelika Danielewski kurz vor Beginn der Pandemie – auf den Spuren indigener Bilderhandschriften, die Humboldt aus Mexiko mitgebracht hat. Derzeit bereitet sie eine Ausstellung dazu in der Staatsbibliothek zu Berlin vor. Die Eröffnung musste verschoben werden und ist nun im Juli geplant. Auf der Leipziger Buchmesse im März wird die Jüterbogerin zudem aus ihrem Roman lesen.

Jahrelanges Pfeilen an der endgültigen Version

Schon als Kind hat sich Angelika Danielewski alias Ida Spix beim Lesen in die Welt von Göttern und Kriegern geträumt. Ihr Geschichtsinteresse war damit geweckt. Während eines Austauschjahres Anfang der neunziger Jahre in die USA führte es sie erstmals nach Mexiko. Neben den Menschen und ihren Traditionen faszinierte sie auch die vielfältige Natur. An dem Roman schrieb sie jahrelang immer wieder, bis sie mit den Figuren und ihren Entwicklungen zufrieden war.

Die Jüterboger Autorin Angelika Danielewski alias Ida Spix (r.) auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Im März wird sie auf der Leipziger Buchmesse lesen. Quelle: Privat

„Wenn man eine Figur erfindet, dann fängt sie an zu leben“, sagt Ida Spix. Immer wieder habe sie innerlich zu den Charakteren sprechen müssen, um am Ende den richtigen Weg für sie zu finden. „Es gibt mehrere Versionen“, so die Autorin. Diese Fassung sei für sie die Richtige. Eine Fortsetzung ist auch geplant. Geeignet ist das Buch sowohl für Leser, die bereits mit der Historie vertraut sind, als auch für völlig Ahnungslose. Angelika Danielewski empfiehlt es zudem Kindern ab 14 Jahren. Die Jüterbogerin möchte die Wissenschaft mit ihrem Buch für Jedermann verständlich machen und hofft, dass sie bei dem ein oder anderen Leser ebenfalls eine Faszination für Mexiko wecken kann.

Mehr Infos zur Autorin gibt es auf der Facebook-Seite der Autorin oder unter www.traumfaenger-verlag.de

Von Isabelle Richter