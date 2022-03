Jüterbog

„Es ist für mich schon eine sehr besondere Lesung, weil ich ja mal im Kulturquartier gearbeitet habe und weil Freunde und Familie von mir kommen“, erzählt Antje Niendorf. Die Leipzigerin, die seit 2015 in Jüterbog lebt, spricht von ihrer geplanten Lesung am 8. April um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek. Eigentlich war die schon im November geplant – musste pandemiebedingt aber abgesagt werden. Mit den Lockerungen ist eine Lesung vor Publikum endlich wieder möglich.

Fantasy-Roman erzählt spannende Geschichte rund um Parallelwelt „Anurin“

In der Stadtbibliothek wird Antje Niendorf ihren ersten Fantasy-Roman „Arden“, den ersten Band der Jugendbuch-Trilogie „Kampf um Anurin“ vorstellen. Der zweite Band soll noch in diesem Jahr folgen. Die Geschichte handelt von der 16-jährige Einzelgängerin Arden, die im altmodischen Uhrenladen ihrer Tante arbeitet und schon immer das Gefühl hatte, auf seltsame Weise anders zu sein.

Im Uhrenladen geschehen eines Abends merkwürdige und furchteinflößende Dinge. Doch unverhoffte magische Hilfe ermöglicht ihr die Flucht vor der drohenden Gefahr. Arden erfährt so von ihrer magischen Bestimmung und einer gefahrvollen Reise. Denn parallel zur Erde existiert eine zweite Welt unter dem Namen Anurin, die die Heimat der Magier und Krieger in große Gefahr bringt.

Antje Niendorf blickt mit Vorfreude auf ihre erste Lesung vor Publikum seit Monaten. Die Autorin ist stolz auf ihren ersten Roman – persönlich vorstellen konnte sie ihn bisher aber nur bei einer Lesung im Rahmen des Lesefestivals 2021 in Hohen Neuendorf (Oberhavel) und bei kleineren Wohnzimmer-Lesungen. Für Autoren sei die Pandemie eine schwierige Situation gewesen, so Niendorf.

Antje Niendorf: Schwierige Zeit für Autoren

Über sich erzählt sie: „Ich habe ja mit einem Schreibstipendium der VG-Wort geschrieben. Das hat mir den Rücken schon freigehalten, aber es war extrem viel schwerer.“ Sein Buch persönlich vorzustellen, sei etwas ganz anderes, so die Jüterbogerin. Das sei mit Online-Lesungen nicht vergleichbar, weil ihr dort die Reichweite fehle und sie kaum potenzielle neue Leser gewinnen könne. „Es gibt im Jahr 40.000 belletristische Neuerscheinungen allein in Deutschland“, so Antje Niendorf. Die Leser auf sich aufmerksam machen könne man da nur im persönlichen Kontakt.

Die Jüterbogerin bezieht ihr Publikum gerne mit ein, braucht das persönliche Feedback und möchte gerne mit ihren Lesern ins Gespräch kommen. Um die Lesung in der Stadtbibliothek lebendig zu gestalten, hat sie sich auch etwas einfallen lassen. „Ich lese einen Part zusammen mit einer Freundin aus Leipzig, die das Buch von Anfang an schon in der Entstehung miterlebt hat. Deshalb ist die Veranstaltung in Jüterbog auch eine sehr persönliche für mich.“

Von Isabelle Richter