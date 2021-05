Jüterbog

Seit drei Wochen müsste der erste geprüfte Jahresabschluss der Stadt Jüterbog in der Stadtverwaltung am Markt liegen. Dorthin hat ihn das Rechnungsprüfungsamt (RPA) geschickt.

Das ist das vorläufige Ende eines längeren Hin- und Her-Gezerres zwischen der Stadt und dem Landkreis Teltow-Fläming. Denn lange hat es gedauert, bis überhaupt der erste Jahresabschluss für 2011 beim RPA zur Prüfung eingereicht wurde. Und dann dauerte es noch eine Weile bis die strengen Prüfer zufrieden waren. So wurde ein Differenzprotokoll angefertigt, das die städtische Kämmerei noch abzuarbeiten hatte und schließlich im Februar dieses Jahres als ersten doppischen Jahresabschluss überhaupt dem Rechnungsprüfungsamt zur Feststellung übergab.

Ohne Abschluss kein Ausgleich

Denn seit der Einführung der doppelten Haushaltsführung (Doppik) vor gut zehn Jahren muss jede Kommune (sogar der Kreis selber) dem RPA einen Jahresabschluss vorlegen, also eine Bilanz samt Gewinn- und Verlustrechnung. Erst nach vollzogener Prüfung und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist dokumentiert, wie die Stadt das jeweilige Jahr finanziell gemeistert hat. Ohne geprüfte Abschlüsse aus den Vorjahren kann rein formal kein ausgeglichener Haushalt nachgewiesen werden, was wiederum ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erfordert, das dann erst die Kommunalaufsicht des Kreises genehmigen muss, was nie ohne Auflagen erfolgt. Die Folge ist, dass die Stadt finanziell nur eingeschränkt agieren kann.

Jahresabschlüsse fehlen nicht

Seit 2011 – zufällig das Jahr, in dem Arne Raue (WsJ) sein Amt als Jüterboger Bürgermeister antrat – ist also ein Jahresabschluss fällig, es konnte aber lange keiner eingereicht werden. So war es fast schon ein Ritual, dass Raues Kritiker in der SVV danach fragten. So auch bei der vorletzten SVV am 27. April. Bei der Einbringung des Haushalts für 2021 bemängelte Uwe Hüttner (BBJ), dass alle Zahlen nur vorläufig seien, „weil die Jahresabschlüsse fehlen“. „Die Jahresabschlüsse fehlen nicht“, entgegnete Raue, „sondern nur ihre Prüfungen. Sie liegen alle beim Kreis und werden bloß nicht bearbeitet.“

Kein Geld für prüffähige Jahresabschlüsse

Im Widerspruch dazu ergänzte er: „Wir haben keinen Mann, um die Jahresabschlüsse fertigzustellen“, und: „Das ist anders als beim Kreis, der das Geld dafür hat, um externe Unternehmen damit zu beauftragen, prüffähige Jahresabschlüsse zu erstellen. Wir als Stadt haben für externe Berater kein Geld und müssen alles selber nebenbei machen.“ Da musste Jüterbogs Kämmerer René Wolter seinem Chef widersprechen. Es läge nur der Jahresabschluss für 2011 beim RPA und man warte seit zwei Jahren auf die Prüfung, berichtete er und räumte ein: „Auch wir haben uns externe Hilfe geholt.“ Wenn der erste Jahresabschluss geprüft sei, würden die nächsten bald folgen.

Bei der Sitzung des Wirtschafts-und Stadtmarketingausschusses (WSA) am 11. Mai meinte Raue, es sei ein „Irrglaube“, dass es keine Jahresabschlüsse gebe. Sie seien nur nicht geprüft. Und bei der jüngsten SVV am Mittwoch wiederholte er auf die übliche Nachfrage, diesmal von Clemens Neumann (SPD): „Es gibt noch keine geprüften Jahresabschlüsse. Das ist richtig.“

Prüffähiger Entwurf im Februar eingereicht

Das war aber da schon falsch und auch schon, als der WSA getagt hatte. Denn einer ist schon geprüft. Wie MAZ auf Nachfrage von der Kreisverwaltung erfuhr, legte die Stadt „den vollständigen, prüfungsfähigen Entwurf“ des Jahresabschlusses 2011 im Oktober 2019 vor. Von November 2019 bis Januar 2020 wurde er geprüft. „Nach der Umsetzung/Ausräumung der Feststellungen des RPA wurde dem RPA die Endfassung des Entwurfs Ende Februar 2021 vorgelegt. Der Prüfungsbericht des RPA wurde am 6. Mai 2021 in die Post gegeben.“

Von Hartmut F. Reck