Rund drei Monate nach Beginn der Pandemie sind die Bewohner und Mitarbeiter des Johanniter-Seniorenzentrums in Jüterbog noch immer coronafrei. Von vier Verdachtsfällen hat sich keiner bestätigt. Darüber hinaus berichtet Einrichtungsleiter Andreas Bellmann, dass Personal und Bewohner weniger krank waren als sonst. Mitverantwortlich dafür sind aus seiner Sicht vier Jüterboger Flüchtlinge. Denn schon Ende März hatten die beiden Frauen Maryam und Zahra sowie die Männer Babak und Hamid die Senioreneinrichtung mit selbstgenähten Mund-Nase-Masken versorgt.

Die iranischen Flüchtlinge Hamid (l.) und Babak überreichten Andreas Bellmann Ende März die ersten Masken. Quelle: Hartmut F. Reck

Durch einen Zeitungsartikel wurde auch Doris Lemmermeier auf die Aktion aufmerksam. Die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg pflegt schon seit Jahren einen engen Kontakt zur Jüterboger Flüchtlingshilfe. „Sie ist eine der aktivsten und kreativsten Initiativen im Land“, so Lemmermeier, die angeregt durch die Näh-Aktion in Jüterbog schon Anfang April das Projekt „Füreinander – Miteinander“ für Ehrenamtliche und Geflüchtete auf den Weg brachte. Mit ihm konnten bis zu 2000 Euro für Hilfe in der Corona-Situation bewilligt werden, um Einkäufe für Menschen, die zur Risikogruppe zählen, zu tätigen oder um Masken zu nähen.

Lemmermeier bedankt sich für zündende Idee

Mit dem Ende des Förderprojektes am Dienstag kehrte Doris Lemmermeier zum Ursprung zurück. Auf dem Hof des Johanniter Seniorenzentrums begrüßte sie Geflüchtete und Helfer sowie Einrichtungsleiter Andreas Bellmann und weitere Gäste. „Ich bin heute nach Jüterbog gekommen, weil die Flüchtlingshilfe Jüterbog mit ihrem Engagement die Initialzündung für die Aktion Füreinander – Miteinander gegeben hat“, erklärte Doris Lemmermeier. „Damit konnten wir viele Ehrenamtliche dabei unterstützen, vor Ort zusammen mit Geflüchteten einen Beitrag zur Bewältigung der Situation zu leisten.“

Flüchtlingshilfe bekam professionelle Nähmaschinen

Laut Doris Lemmermeier war die Förder-Aktion ein Riesenerfolg. „Über 50 Anträge für fast 80000 Euro“ wurden eingereicht. Die Jüterboger Flüchtlingshilfe konnte mit der Unterstützung zwei Industrienähmaschinen anschaffen, mit denen das Nähen von 60 Masken gleichzeitig möglich ist.

Durch die „Nähstube“ im Evangelischen Gemeindezentrum – einem Treffen, das ebenfalls durch die Jüterboger Flüchtlingshilfe initiiert wurde – werden die Maschinen auch künftig zum Einsatz kommen. Geplant sind unter anderem Nähkurse für Kinder in den Herbstferien mit professioneller Anleitung. Denn unter den Flüchtlingen befinden sich auch ausgebildete Schneider oder ehemalige Nähwerkstättenbesitzer.

Mehr Akzeptanz von deutschen Mitbürgern

Allein 2300 Masken waren in Jüterbog von den Flüchtlingen gefertigt und an zahlreiche Einrichtungen in der Region verteilt worden. Zuletzt sogar direkt an die Bürger auf dem Jüterboger Marktplatz. Laut Mechthild Falk war dies ein entscheidender Schritt zum offeneren Umgang miteinander.

Doris Lemmermeier (l.) im Gespräch mit Geflüchteten und Flüchtlingshelfern in Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

Wie die Sprecherin der Jüterboger Flüchtlingshilfe berichtet, habe die Aktion das Selbstbewusstsein der Flüchtlinge nachhaltig gestärkt. Der 47-jährige Babak bestätigte den Eindruck. Er sagte am Dienstag: „Ich freue mich, dass wir – unabhängig von unserer Nationalität – als Menschen, anderen Menschen helfen können.“

„Funktionierende Integrationsarbeit in Brandenburg “

Dass viele deutsche Mitbürger sich dankbar zeigten und offen für Gespräche mit den Geflüchteten waren, sei laut Mechthild Falk ein Erfolgserlebnis für die Integrationsarbeit innerhalb der Stadt gewesen. „Wir waren sehr glücklich darüber, dass es solche Momente in Jüterbog gibt“, so die Flüchtlingshelferin am Dienstag. Durch die Coronakrise seien „alle ein bisschen gleicher geworden“.

Auch Doris Lemmermeier ist zufrieden mit der Integrationsarbeit in Brandenburg. Die Jüterboger Flüchtlingshilfe sei für sie ein Beispiel für viele funktionierende Initiativen im Land. Eine Umfrage aus dem Jahr 2017 habe die positive Stimmung außerdem bestätigt. „96,9 Prozent haben gesagt ´Wir würden es wieder tun´“, so Doris Lemmermeier zum damaligen Umfrageergebnis unter Flüchtlingshelfern.

