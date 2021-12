Jüterbog/Luckenwalde

Ausgediente Handys in der Schublade schlummern heutzutage wohl in fast jedem Haushalt. Die Umweltgruppe der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai hat nun eine Lösung geschaffen, wie man die ausgedienten Geräte loswerden und damit noch etwas Gutes tun kann. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (NABU) haben die Mitglieder dazu Sammelboxen in der Region aufgestellt. Abgegeben werden können sie noch bis zum 7. Januar im Geschäft von Uhrmachermeister Heiko Hasenpusch in der Zinnaer Straße 16 in Jüterbog oder der Praxis für Orthopädie von Guntram Falk am Markt 4 in Luckenwalde.

Ressourcen sparen durch Recycling von Altgeräten

Seit rund zehn Jahren gibt es die kirchliche Umweltgruppe. „Wir kommen einmal im Monat zusammen, um uns gegenseitig darüber zu informieren, mit welchen Maßnahmen wir als Einzelne in Haushalt und Garten zum Umweltschutz beitragen können und dann machen wir das bekannt“, so Mechthild Falk zum Hintergrund. In diesem Rahmen wurde die Umweltgruppe kürzlich auch auf die NABU-Aktion „Handys für Hummel, Biene und Co.“ aufmerksam. 

Ausgediente Handys im Hausmüll zu entsorgen ist gesetzlich verboten. Weil zudem viele seltene Rohstoffe verloren gehen und unnötig viele Ressourcen weiter abgebaut werden, setzt der NABU auf die Wiederaufbereitung und die Reparatur von Mobilgeräten, um deren Nutzungsdauer zu erhöhen. Gesammelt werden im Rahmen der Aktion alle Arten von Handys, Smartphones oder Tablets mitsamt Zubehör wie Netzteile, Ladekabel, Akkus oder Headsets. Dabei spielt der Zustand der Geräte keine Rolle: Sowohl funktionstüchtige als auch defekte Geräte können abgegeben werden.

Die über den NABU gesammelten Althandys gehen zum Recyclingpartner Arbeit für Menschen mit Behinderung (AfB) gemeinnützige GmbH. In einem ersten Schritt werden die gebrauchten Geräte dort in wiederverwendbar und nicht mehr funktionsfähig sortiert. Wenn möglich, werden die Handys wieder aufbereitet. Danach können Sie wieder verkauft und so Ressourcen eingespart werden. Für die gesammelten Handys spendet die Telefonica Deutschland Group jährlich eine feste Summe, die in den NABU-Insektenschutzfonds fließt. Im Jahr 2020 wurden 110.151 Handys gesammelt. Der Erlös lag bei 75.000 Euro.

Die Sammelboxen stehen noch bis zum 7. Januar in Jüterbog und Luckenwalde. Quelle: Isabelle Richter

„Wir haben in unserer Umweltgruppe darüber gesprochen und dann überlegt, wo wir solche Sammelboxen in unserer Region aufstellen können“, berichtet Mechthild Falk. Der Jüterboger Uhrmacher und die Luckenwalder Praxis sagten sofort zu. Die ersten Geräte sind bereits bei ihnen eingetrudelt. Auch Mechthild Falk und Claudia Gust haben in dieser Woche bereits ihre alten Handys in der Sammelbox in Jüterbog entsorgt. „Wir hoffen, dass viele Leute die Möglichkeit nutzen. Das ist ein ganz wertvoller Beitrag für den Umweltschutz“, so die beiden Frauen.

Neben der Zusammenarbeit mit dem NABU stellt die rund zehnköpfige Umweltgruppe selbst regelmäßig kleinere Aktionen auf die Beine, um in ihrer Region über Klimaschutz-Themen aufzuklären und vor Ort einen kleinen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu leisten. Unter anderem wurde auf dem Nikolaikirchhof in Jüterbog bereits eine üppige Blühwiese angelegt.

Von Isabelle Richter