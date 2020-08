Teltow-Fläming

Insgesamt vier neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt Teltow-Fläming seit Montag gemeldet. Neben den bereits bekannten Neuinfektionen aus den Gemeinden Am Mellensee und Blankenfelde-Mahlow sowie der Stadt Ludwigsfelde kam am Freitag noch ein Fall aus Jüterbog hinzu. Im Landkreis ist die Zahl der Coronafälle damit auf insgesamt 194 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in TF nach wie vor weit unter dem kritischen Wert von 50. Derzeit beträgt sie 2,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner an.

„Nachlässigkeit kann uns noch teuer zu stehen kommen“

„Noch wissen wir nicht, inwiefern sich die Rückkehr von Urlaubern auf die Infektionszahlen auswirken“, erklärt die Leiterin des Corona-Krisenstabs in TF, Silke Neuling. „Auch der Schulstart in der kommenden Woche birgt neue Risiken.“ Neuling appelliert an die Einwohner und Gäste im Landkreis, sich an die Regeln zu halten: Abstand einhalten, Hygieneregeln beachten und Alltagsmasken tragen.

„Die Nachlässigkeit einiger, zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften oder in Supermärkten, kann uns noch teuer zu stehen kommen“, erklärt Neuling. „Ich sehe hier vor allem die Geschäftsinhaber oder Marktleitungen in der Verantwortung, die Einhaltung der Maskenpflicht durchzusetzen.“ Prinzipiell käme es auch darauf an, die Mund-Nasen-Bedeckung korrekt zu tragen – nämlich so, dass sie ihrem Namen gerecht wird – also sowohl Mund als auch Nase bedeckt. Zu Recht, heißt es aus der Kreisverwaltung, beschweren sich viele Bürger über die Uneinsichtigen.

Deutlich weniger Erkältungen

Der Krisenstab stellt aber auch klar: Viele in Teltow-Fläming haben sich an die Regeln bereits gewöhnt. Das habe sogar dazu geführt, dass die Zahl der durch Viren übertragenen Erkältungskrankheiten stark zurückgegangen ist, berichten Hausärzte.

Aktuell gibt es 33 Verdachtsfälle mit dem Coronavirus im Landkreis, die meisten von ihnen in Ludwigsfelde (24). In der Stadt wurde in dieser Woche ein Feuerwehrmann positiv auf das Coronavirus getestet, der auch Kontakt zu Mitarbeitern im Rathaus hatte.

28 Personen stehen derzeit in TF unter Quarantäne. Ein- und Rückreisende sind nicht mehr darunter, das heißt, alle isolierten Personen sind gemeldete Einwohner des Kreises. Die meisten Quarantänen werden aktuell in der Gemeinde Großbeeren mit zwölf Personen gezählt. 173 Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, gelten als genesen, die Zahl der Todesfälle mit 13 seit vielen Wochen konstant.

Von Victoria Barnack