Teltow-Fläming

Wenn Claudia Gröhn an die Langzeitwirkungen der Coronapandemie denkt, wird ihr schon jetzt Angst und Bange. „Die Kinder sind in der Coronakrise die größten Verlierer“, sagt die zweifache Mutter, die an den Grundschulen in Jüterbog und Dahme als Religionslehrerin tätig ist und wie ein Seismograph aus nächster Nähe registriert, wie überfordert die meisten Kinder in diesem Alter mit der Coronakrise sind.

„Am schlimmsten betroffen sind die, die in Elternhäusern leben, wo es für sie und ihre Probleme keinen echten Ansprechpartner gibt“, sagt Gröhn. Schon in der Erwachsenen-Welt polarisiert die sich immer weiter ausdehnende Beschneidung der Normalität die Menschen. Nicht nur Freundschaften zerbrechen, weil man unterschiedlicher Meinung ist, sondern auch der familiäre Zusammenhalt wird hart auf die Probe gestellt. „Auch die häusliche Gewalt nimmt leider immer mehr zu und macht auch vor dem Umgang mit Kindern nicht halt“, weiß Gröhn nicht nur aus den Medien, sondern auch aus den Erzählungen ihrer Schüler.

„Mehr Kontakte, statt immer weniger“

Dass in der jetzigen Phase seitens der Politik bei Kindern ausschließlich darauf geachtet, wird, dass Schüler möglichst wenig Unterrichtsstoff versäumen, sieht Gröhn als schweren Fehler. „Was Kinder jetzt bräuchten sind Programme, die dafür sorgen, dass jemand den Kindern zuhört, ihre Sorgen sieht, mit ihnen spricht und dass sie möglichst viel soziale Kontakte haben können, anstatt immer weniger“, fordert die Pädagogin.

Verwaiste Spielplatz sind nicht der einzige Grund, warum Kinderlachen in diesen Tagen selten zu hören ist. Quelle: Uwe Klemens

„Dort, wo die Kinder schon vor Corona daheim niemanden hatten, dem sie sich anvertrauen konnten, gab es zumindest die Schule und das tägliche Zusammensein mit Klassenkameraden und Freunden als Zuflucht. Mit der Schließung von Schulen und Horten bricht diese Zuflucht weg und diese Kinder vereinsamen und wissen mit ihren Ängsten nicht wohin“, schildert Gröhn. Dass dies genau in einer Zeit geschieht, in der auch bei Erwachsenen die Angst vor Corona, vor dem Selbsterkranken oder dem Sterben immer präsenter wird, sieht Claudia Gröhn als besonders dramatisch an.

Selbst jene Lehrer, die nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, können via Bildschirm nicht eingreifen und sind mit der Flut an Herausforderungen des Online-Unterrichtens am Limit des Leistbaren. Ihren eigenen Unterricht versucht sie deshalb so flexibel wie möglich zu gestalten und Freiraum zu schaffen, damit die Kinder das loswerden, was ihnen auf der Seele liegt.

Schulpsychologe wochenlang nicht erreichbar

Als Gröhn Anfang Dezember von einem Zehnjährigen erfuhr, der bereits mehrfach Selbstmordabsichten bekundet hat, riet die Pädagogin der Mutter zu einem Gespräch mit dem Schulpsychologen. Da die Mutter ihr Problem nicht dessen Anrufbeantworter schildern wollte, blieb ihre Rückrufbitte unerhört.

„Auch wenn der Psychologe in Ludwigsfelde sitzt und sicher einen Riesenbereich abdecken muss und damit überfordert ist, geht das gar nicht“, empört sich die Religionslehrerin. Auch sie selbst hatte mehrfach versucht, den Psychologen zu erreichen und trotz AB vergeblich auf einen Rückruf gewartet. Erst in dieser Woche hat Gröhn den Mann erreicht und einen Termin gemacht. Nun hofft sie, dass der nicht zu spät kommt.

Von Uwe Klemens