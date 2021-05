Jüterbog

Wer Geld braucht, geht normalerweise zur Bank oder zur Sparkasse. Diesmal kam die Bank beziehungsweise die Sparkasse zu dem, der Geld braucht. Um ganz genau zu sein: Es war die Bildungs-, Jugend-, Kultur- und Sportstiftung Teltow-Fläming der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam, die nicht nur den Geldboten spielte, sondern auch der Geldgeber ist.

Und der Geldempfänger ist das Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog, besser gesagt dessen Förderverein, der sich um die Finanzierung des Schüler-Radio-Projekts bemüht. Dieses Projekt scheint das Kuratorium der Stiftung, das über die Vergabe der Stiftungsgelder entscheidet, ganz besonders überzeugt zu haben. So ist es bereits die zweite Spende, die das Schulprojekt in dieser Woche von der MBS-Stiftung für seine Verwirklichung entgegennehmen durfte. Und es dürfte auch der höchste Betrag sein, den die Stiftung in diesem Jahr an ein Projekt ausschüttet.

Ausschüttung von insgesamt 62.000 Euro

Wie hoch dieser ist, darüber wird geschwiegen, um keinen Neid aufkommen zu lassen. Nur so viel ist bekannt: Insgesamt verteilt die Stiftung etwas mehr als 62.000 Euro an verschiedene Projekte im Landkreis Teltow-Fläming zur Unterstützung von Musik- und Kulturveranstaltungen sowie der Jugendarbeit. Den dicksten Batzen scheint aber das Jüterboger Schulradio bekommen zu haben.

Weitere geförderte Projekte der MBS-Stiftung Jazz Und Mehr Klausdorf für „Umrangiert“ Gedok Brandenburg Rangsdorf für „über Leben / über Mut“ Kreishandwerkerschaft TF Jüterbog für Handwerkliche Arbeitsgemeinschaften für Kinder und Jugendliche Kulturforum Ludwigsfelde für Jugendtheatertage Ludwigsfelde Kunst- u. Kulturverein Alte Schule Baruth für Ausstellung „Pandemie-Geburten“ Reiterverein „Fläming“ Jüterbog für Sanierung Mehrzweckplatz Feuerwehrverein Malterhausen für Förderung der Kinder- u. Jugendfeuerwehr Performance Electrics gGmbH Luckenwalde für Kunststrom Musikfestival KSV Sperenberg für Innenausstattung des Vereinsgebäudes Heimatverein Jüterboger Land für den Fürstentag Awo für Schattenspringer Trebbin

„Ein fünfstelliger Betrag“, bezifferte Guido Sachs, MBS-Filialdirektor für den Süden des Landkreises mit Sitz in Luckenwalde die Fördersumme. Gemeinsam mit Landrätin Kornelia Wehlan (Linke), die Vorsitzende des Stiftungskuratoriums ist, übergab er den Scheck an Moritz Bosch und Ben Burmeister. Die beiden 17-jährigen Elftklässler sind der Kern der Radiogruppe. Sie kennen sich aus mit der notwendigen Technik und haben bisher schon immer die Schulveranstaltungen tontechnisch betreut. Den Scheck gaben sie aber gleich weiter an die Lehrer Andrea Brandt und Max Schütze. Die eine ist die Finanzbeauftragte des Fördervereins, der andere zuständig für die Betreuung der Radio-Gruppe.

Mediale Brücke zwischen zwei Schulgebäuden

Unter dem Motto „Goethe und Schiller gemeinsam im Radio“ plant dieses Projekt unter anderem auch, damit den zweigeteilten Schulcampus über eine mediale Brücke zwischen dem Goethe-Haus und dem Schiller-Haus zu verbinden. Die Schüler sollen eigene Radiosendungen produzieren. „Dabei wird es zwei Gruppen geben“, so Schulleiter Sebastian Möller, „die Techniker und die Redakteure. Wenn es soweit ist, werden wir auch die Zusammenarbeit mit richtigen Radiosendern suchen.“ Doch zunächst einmal muss die dafür notwendige Technik angeschafft werden, was mit Hilfe der Stiftungs-Spende demnächst geschehen soll.

„Wir hatten viel mehr Anträge als Geld“, betonte Landrätin Wehlan, „was dem Kuratorium, das über die Verteilung entscheidet, die Auswahl sehr schwer gemacht hat.“ Dass die Entscheidung unter anderem für dieses Projekt gefallen sei, liege auch an der emsigen Arbeit des Förderverein, lobte Wehlan dessen Engagement.

Was aber das Projekt selber angeht, meinte Guido Sachs, „dass dies der Entwicklung der jungen Leute förderlich“ sei. „Ich freu mich schon darauf, zu einer Sendung eingeladen zu werden – so richtig live und on air!“

Von Hartmut F. Reck