Jüterbog/ Woltersdorf

Wer ein Grundstück besitzt, dessen Abwasser nicht über eine zentrale Leitung entsorgt, sondern in einer eigenen Sammelgrube aufgefangen wird, kennt das Problem: Ist die Grube voll, muss das Entsorgungsfahrzeug ran, dass Abwasser und -schlamm absaugt und zum Klärwerk transportiert. Da sich die Gruben meist irgendwo auf dem Grundstück befinden, muss ein Termin vereinbart werden, damit das Fahrzeug aufs Grundstück oder dessen Fahrer Schläuche bis zur Grube verlegen kann.

Täglicher Knochenjob

„Der Aufwand bei dieser Methode ist gewaltig“, sagt Geschäftsführer Heiko Schröder von der Woltersdorfer Schuster-Entsorgungs-GmbH, der dabei vor allem die Gesundheit seiner 32 Kraftfahrer im Blick hat. „Richtig verstehen kann man das wohl nur, wenn man selbst fünf Mal am Tag bis zu 70 Meter Schlauch einmal verlegt und dann wieder zurückbaut“, schildert Schröder, was der Job den Mitarbeitern abverlangt. Auch das Risiko, dass das Fahrzeug mal an einer Hausecke oder an einer in den Hof ragenden Regenrinne hängenbleibt oder unter den Rädern des Lkw Beeteinfassungen und Pflaster Schaden nehmen, schildert Schröder als groß.

Anzeige

Die Zahl der Kunden, die den Stutzen nachgerüstet haben, hat sich in den letzten Jahren etwa verdoppelt. Quelle: Uwe Klemens

Die Lösung, bei der es am Ende auf Seiten aller Beteiligten nur Gewinner gibt, ist zwar einfach, wird aber immer noch zu zögerlich angenommen. „Seit knapp zehn Jahren wird allen betroffenen Grundstücks-Eigentümern empfohlen, zwischen Sammelgrube und Grundstücksgrenze, wo das Entleerungsfahrzeug direkt ranfahren kann, eine Leitung mit Stutzen für den Absaugschlauch zu verlegen“, sagt Schröder.

Niemand muss mehr aufs Fahrzeug warten

Komplett ohne Dazutun des Eigentümers kann der Entsorger nun, entweder auf Zuruf oder nach festem Turnus, die Grube entleeren. „Der Eigentümer muss nicht mal zu Hause sein, was für viele ein großer Vorteil ist und bei der Menge geschummelt werden kann auch nicht, weil die elektronisch erfasst und mit im Klärwerk abgepumpten Gesamtmenge abgeglichen wird“, erläutert Schröder.

Die Menge das abgesaugten Abwassers wird vom Schaurohr abgelesen und digital erfasst. Quelle: Uwe Klemens

Auch in den Wasser- und Abwasserzweckverbänden hat man die Vorteile des Stutzens schon lange erkannt und vielerorts bereits mit der Einführung der so genannten Stutzenpflicht reagiert. Um das händische Verlegen des Pumpschlauches ein großer Kostenfaktor ist, ist in der Regel nur noch eine Schlauchlänge von bis zu zehn Metern in der Abfuhrgebühr frei. Jeder Meter darüber hinaus kostet zusätzlich, wie viel genau, legt jeder Verband in seiner eigenen Satzung fest.

Die Kosten für Stutzen und ein paar Meter Schlauch liegen nach Schröders Schätzung zwischen 150 und 350 Euro. „Das Verlegen kann man im Prinzip selbst übernehmen, so dass man die Kosten durch die Einsparung von Schlauchgeld schnell wieder raus hat und sich auch nicht mehr kümmern muss“, sagt der Entsorger.

Zahl der Nachrüstungen hat sich verdoppelt

Die Zahl derjenigen, die ihre Grube bereits mit dem nützlichen Stutzen ausgerüstet hat, hat sich nach Schröders Einschätzung in den letzten Jahren etwa verdoppelt. Neben der Einsicht ist ein weiterer Grund, dass einige Verbände inzwischen die Errichtung neuer Gruben nur noch genehmigen, wenn der Stutzen gleich mitgebaut wird.

Lesen Sie auch Im Klärwerk Roskow ist was faul: Aus Abwasser wird Strom

Auch bei Frank Schulze, der seit elf Jahren für das Woltersdorfer Unternehmen mit dem Lkw unterwegs ist, leuchten die Augen, wenn er über den Wegfall der täglichen Schlauch-Schlepperei spricht. „Der einzige Nachteil des Stutzens ist, dass man den Grundstückbesitzer meist gar nicht mehr sieht und der kleine Schnack nebenher dadurch wegfällt“, schildert Schulze und schwingt sich nach wenigen Minuten in sein Fahrerhaus, um sich auf den Weg zum nächsten Kunden zu machen.

Von Uwe Klemens