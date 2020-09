Jüterbog

Auf der B101 zwischen Kloster Zinna und Jüterbog kam es am späten Dienstagabend zu einem schrecklichen Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Radfahrer. Der 84-Jährige Fahrradfahrer verstarb noch am Unfallort. Er stammte aus Kloster Zinna. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch an.

Das Unfallfahrrad.. Quelle: Feuerwehr Kloster Zinna

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die Fahrerin des Hyundai-Pkws die B 101 von Jüterbog kommend in Richtung Kloster Zinna. Der Fahrradfahrer fuhr zur selben Zeit auf dem rechten Radweg in die selbe Richtung, wechselte dann aber plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. „Die PKW-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden“, so Polizeisprecher Simon Harre.

Kriminalpolizei ermittelt weiter zum Unfallgeschehen

Der 84-jährige Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin des Hyundai erlitt einen Schock und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. „Seitens der Polizei befanden sich zehn Einsatzkräfte am Unfallort“, erklärt Simon Harre. Von den Feuerwehren Jüterbog und Kloster Zinna waren 18 Kameraden im Einsatz. Auch der Rettungsdienst, die Notfallseelsorge und die Dekra waren vor Ort.

Die Bundesstraße war am Dienstagabend für mehrere Stunden gesperrt. „Es kam unter anderem ein externer Unfallgutachter zum Einsatz“, so Polizeisprecher Harre. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Von Isabelle Richter