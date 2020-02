Jüterbog

Zwei Pkw sind am Mittwoch in Jüterbog in der Bülowstraße zusammengestoßen. Der Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines Mercedes, wobei zwei Männer im Alter von 52 und 62 Jahren, eine 21-jährige Frau sowie ein 22-Jähriger schwer verletzt wurden. Alle Beteiligten mussten von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Bülowstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Von MAZonline