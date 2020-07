Jüterbog/ Niedergörsdorf/ Dahme

Wenn der Posteingang im E-Mail-Programm wegen unzähliger Spam-Mails immer unübersichtlicher wird und der Briefkasten an der Haustür mit zwar adressierter, aber trotzdem unerwünschter Werbung überquillt, ist das ein deutliches Zeichen für den zu sorglosen Umgang mit den eigenen Daten.

Ein wirksames Mittel, zumindest gegen die Verstopfung des Briefkastens, ist die Möglichkeit, beim Meldeamt seiner Kommune der Herausgabe persönlicher Daten zu widersprechen. Nur die wenigsten wissen, dass nicht nur Polizei, Justiz und das Finanzamt darauf Zugriff haben, sondern dass sich auch Unternehmen und Adressbuchverlage, Parteien, deren Mandatsträger und Wählergruppen, öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, sowie Medien gerne aus dem Melderegister bedienen und dabei nicht nur die Daten einzelner Personen, sondern auch von deren Familienangehörigen abfragen und für ihre Zwecke verwenden dürfen.

Anzeige

Einfacher, als es klingt

„Aus diesem Grund machen wir einmal im Jahr über das Amtsblatt auf die Möglichkeit aufmerksam, der Herausgabe von Daten zu widersprechen“, sagt Doris Barth vom Jüterboger Meldeamt. Das Prozedere klingt umständlicher, als es ist. Denn die an der Datenverwendung Interessierten sind in drei Gruppen eingeteilt. Für jede davon gibt es in der Meldestelle ein Formular, das ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Auch das Herunterladen des Formulars über die Webseite der Stadt und der Einwurf des unterschriebenen Formulars in den Rathaus-Briefkasten sei möglich und ausreichend, so Barth.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Widerspruch ist kostenfrei und bleibt lebenslang gültig, kann durch die betreffende Person aber auch jederzeit zurückgenommen werden. Auch Kinder und Jugendliche können der Datenherausgabe widersprechen, benötigen dafür aber die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Oft sei es die ganze Familie, die gemeinsam Widerspruch einlegt, sagt Barth.

480 von 13.000 Einwohnern haben gehandelt

Insgesamt 480 der knapp 13.000 in Jüterbog lebenden Einwohner haben bereits ihren Widerspruch, meist für alle drei Kategorien, hinterlegt. Mit 262 Widersprüchen bei 6.400 Einwohnern liegt der Durchschnitt in der Nachbarkommune Niedergörsdorf auf ähnlichem Niveau. 522 Personen haben im Amt Dahme von der offiziell „Übermittlungssperre“ genannten Widerspruchslösung Gebrauch gemacht.

Von Uwe Klemens