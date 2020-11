Jüterbog/Dahme

Seit einigen Tagen steigt auch in der Stadt Jüterbog die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Betroffen sind davon nun die ersten städtischen Kindereinrichtungen. In der vergangenen Woche erfolgte bereits die Schließung der Kita „Spiel mit“. Ab Dienstag konnten nach Vorliegen von negativen Testergebnissen einiger Erzieher, die Kinder aus drei Kita-Gruppen, die vom Gesundheitsamt nicht unter Quarantäne gestellt wurden, wieder betreut werden. Alle weiteren fünf Gruppen und Erzieher befinden sich in Quarantäne. Der vollständige Betrieb kann laut der Stadt Jüterbog voraussichtlich ab Montag, dem 25. November wieder gewährleistet werden.

Darüber hinaus teilte der Landkreis Teltow-Fläming am Mittwoch mit, dass aufgrund der Infektion von einer Person mit dem Coronavirus im Lindenhort für Kinder von zwei Klassen, die Kontakt mit der infizierten Person im Hortbereich hatten, eine Quarantäne angeordnet wurde. Für alle weiteren Gruppen laufe der Betreuungsbetrieb wie bisher. „Wir bitten Eltern von Kindern mit Krankheitssymptomen, eine umfassende ärztliche Abklärung vornehmen zu lassen“, erklärt die Stadt Jüterbog in einer öffentlichen Mitteilung.

Neben den bereits bekannt gewordenen Fällen in der Kita „Spiel mit“ und dem Lindenhort kursiert in der Stadt außerdem das Gerücht, dass es auch am Goethe-Schiller-Gymnasium und der Geschwister-Scholl-Grundschule Fälle geben soll. Offiziell vermeldet wurde dazu bisher nichts. Der Landkreis konnte auf Nachfrage bis zum Abend nicht bestätigen, ob es Fälle am Gymnasium und der Schollschule gibt. Die Antwort vom Amtsarzt stand noch bis dahin noch aus.

Eltern und Schüler erklären dagegen auf MAZ-Nachfrage, dass ihnen an beiden Schulen derzeit noch keine Informationen von einer neuen Infektion bekannt seien. Wie eine Mutter berichtet, sei in der vergangenen Woche jedoch der Vater einer Schollschülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihr Test fiel aber negativ aus. Die Schülerin nimmt derzeit nicht am Unterricht in der Schule teil und bekomme stattdessen Aufgaben. Auch am Gymnasium sei aktuell kein Fall bekannt. Infolge eines infizierten Schülers waren zuletzt Anfang Oktober 70 Schüler und zehn Lehrer auf Corona getestet worden. Es war bereits der zweite große Test am Gymnasium. In beiden Fällen waren jedoch alle Tests der Kontaktpersonen negativ.

Für die Grundschule Dahme meldete der Landkreis Teltow-Fläming dagegen am Donnerstag neue Informationen. Demnach seien derzeit drei Lehrkräfte, eine technische Arbeitskraft sowie vier Schüler mit SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet worden. Acht Klassen bleiben voraussichtlich bis zum heutigen Freitag zu Hause. Eine Klasse und eine Lehrkraft sind voraussichtlich bis Anfang der 49. Kalenderwoche in Quarantäne. Eine Schließung der Schule sei laut des Landkreises „aus infektiologischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich“.

Nach einer aktuellen Meldung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom Dienstag stehen insgesamt 8847 Schüler unter Quarantäne. „Das entspricht einem Anteil von drei Prozent aller 292 659 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg“, teilt das Ministerium mit. Die Schüler werden für den begrenzten Zeitraum ihrer Quarantäne im Distanzunterricht weiter unterrichtet. Unter den Schülern in Quarantäne waren nach Stand am Dienstag insgesamt 350 positiv getestet worden (0,1 Prozent).

Weiterhin wurden 714 Quarantäne-Fälle von Lehrern gemeldet. Dies entspricht ebenfalls einem Anteil von drei Prozent aller 24.159 Lehrkräfte an Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft. Auch die Lehrkräfte werden für Distanzunterricht und andere Aufgaben eingesetzt. Insgesamt 116 der Lehrer in Quarantäne sind positiv getestet (0,5 Prozent).

Sechs Schulen in Brandenburg sind wegen Corona komplett geschlossen. Dies seien laut Ministerium „rund 0,7 Prozent aller 915 Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft“.

