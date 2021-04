Jüterbog/Luckenwalde

Am Tag der Arbeit, dem 1.-Mai-Feiertag, laden die Parteien SPD und Die Linke gemeinsam in Jüterbog vormittags zu einer kleinen 1.-Mai-Kundgebung ein. Und am Nachmittag bauen die Linken auf dem Luckenwalder Boulevard einen Informationsstand auf.

Traditionell gestaltet sich der 1. Mai in Jüterbog immer etwas kleiner als zum Beispiel in der Kreisstadt Luckenwalde. Dafür findet die kleine Kundgebung wie schon im vergangenen Jahr auch zu Corona-Zeiten statt. So laden wieder die örtlichen Parteigruppen von SPD und Die Linke an diesem Sonnabend, dem 1. Mai, um 10 Uhr auf den Jüterboger Marktplatz.

Polizei erlaubt nur einen Kundgebungsort

Laut polizeilicher Anordnung dürfen sie ihre Aktion in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur an einem Ort stattfinden lassen. Der sonstige Treffpunkt am Mahnmal für die Opfer des Faschismus an der Schillerstraße fällt diesmal aus. Nur zwei Vertreter werden dort einen Kranz niederlegen. Dies geschieht dann auch unter größerer Teilnahme am Jüterboger Rathaus an der Gedenktafel für die dort erschossenen Nazi-Gegner. Bei der Kundgebung Nach wird unter anderem die Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming und Landratskandidatin der SPD, Dietlind Biesterfeld, sprechen.

In Luckenwalde, wo SPD und Linke früher immer getrennte aber große 1.-Mai-Feiern begangen haben, findet auch im zweiten Corona-Jahr so gut wie nichts statt. Die SPD verzichtet völlig auf eine Aktion. Der Kreisvorstand der Linken hingegen kündigt einen Informationsstand am 1. Mai auf dem Boulevard an. Er ist für die Zeit von 13 bis 17 Uhr angemeldet. Von 13.30 bis 15 Uhr wird dort der Bundestagskandidat Carsten Preuß anwesend sein. Um 15 Uhr wird er abgelöst von Landrätin Kornelia Wehlan, die wieder für dieses Amt kandidiert.

Von Hartmut F. Reck