Jüterbog

Über das Urteil des Verwaltungsgerichts im Kreisumlage-Streit der Stadt Zossen mit dem Landkreis Teltow-Fläming freut sich auch Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ). Auch die Stadt Jüterbog wie die Gemeinde Niederer Fläming hatten gegen den Kreishaushalt 2017 Widerspruch eingelegt. Jetzt bereite die Stadt Jüterbog „eine Klage für die jeweilige Festsetzung der Kreisumlage gegen den Landkreis vor“, kündigt Raue in einer Stellungnahme an. Dazu sei ein Beschluss der Stadtverordneten notwendig. Angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Stadt geht der Bürgermeister davon aus, dass sie „mit großer Mehrheit über die Fraktionsgrenzen hinweg den Klageweg mittragen werden“. Dies auch, so Raue, weil „die über viele Jahre ohne korrekte Abwägung zustande gekommene Kreisumlage auch ihren Anteil an der Finanzausstattung der Stadt trägt“.

Einen Antrag auf Berufungszulassung durch den Kreis hält Raue angesichts „der eindeutigen Rechtslage“ als „reine Steuerverschwendung“ und sei „ein weiterer Schlag ins Gesicht der Kommunen“. Damit widerspricht er dem Vorsitzenden des Kreistags Danny Eichelbaum (CDU), der auch Vorsitzender der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung ist. Dieser hatte empfohlen, dass der Kreis eine externe Anwaltskanzlei damit beauftragt, die Erfolgsaussichten eines solchen Antrags auf Berufungszulassung zu prüfen.

Von Hartmut F. Reck