Jüterbog

Die Preisträger des diesjährigen Pro-agro-Marketingpreises stehen fest. Seit dem Jahr 2000 vergibt der Verband die Preise im Rahmen der Internationalen Grünen Woche. Die Auszeichnung zählt zu einer der begehrtesten Trophäen in der regionalen Ernährungs- und Tourismus-Branche und ist zum Markenzeichen Brandenburger Gastlichkeit und Produktentwicklung geworden. Auch wenn die Grüne Woche aufgrund der Coronakrise nur online stattfindet, hat sich an ihrer Bedeutung nichts geändert.

Mit der Landgasthof Jüterbog-Werder GmbH kommt in diesem Jahr der Preisträger in der Kategorie „Land- und Naturtourismus“ aus dem Süden des Landkreises Teltow-Fläming“. „Individuell und zielgruppenorientiert werden hier alle Geschmäcker bedient. Vegan den Grillkürbis entdecken, familiär in die Flammen schauen oder das Business bei Bier und Büffel feiern. Hier sitzen alle am Feuer – nur die Langeweile nicht“, heißt es in der Begründung zur Preisvergabe.

Keine leichte Aufgabe für die Juroren

Dabei viel der elfköpfigen Fachjury aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft, Tourismus, Lebensmitteleinzelhandel, Medien und Wissenschaft die Entscheidung sicher nicht leicht. Insgesamt 46 Unternehmen haben sich für den in drei Kategorien zu vergebenden Preis beworben. Die meisten Bewerbungen, nämlich 18, fielen dabei auf den Bereich Direktvermarktung. In der Kategorie Ernährungswirtschaft gab es 16, im Bereich Land- und Naturtourismus 12 Bewerber.

Am 20. Januar gaben Landwirtschaftsminister Axel Vogel und Pro agro Geschäftsführer Kai Rückewold in einem Live-Stream die Gewinner des Marketingpreises bekannt. „Corona hin, Pandemie her – die Branchen Land- und Naturtourismus, Direktvermarktung und Ernährungswirtschaft wurden kreativer, innovativer und mutiger als sie es ohnehin schon sind. Diese hervorragenden Produkte und Vermarktungsideen, dieses Engagement wollen wir durch unseren Marketingpreis auszeichnen und somit wertschätzen“, erklärte Rückewold.

Bestandteil des Marketing-Preises ist ein Video, in dem die drei Erstplatzierten ihr Unternehmen und ihre Produkt-Idee in der virtuellen Brandenburghalle auf der Grünen Woche Digital vorstellen konnten.

„Es verdient höchsten Respekt unter den aktuell schwierigen Bedingungen, sich dem Wettbewerb und damit dem kritischen Blick einer Fachjury zu stellen“, sagt Vogel.

Von Uwe Klemens