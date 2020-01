Niedergörsdorf

Ein Traktorfahrer, der sich am Donnerstagvormittag um 9.02 Uhr auf der Hauptstraße in der Ortschaft Dalichow aus Richtung Kaltenborn kommend in Richtung Blönsdorf befand, musste plötzlich einem entgegenkommenden Mopedfahrer ausweichen, der aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur abkam.

Der Traktorfahrer wich dabei noch geistesgegenwärtig auf den Grünstreifen aus und verhinderte so eine Frontalkollision mit dem Moped. Jedoch streifte der Mopedfahrer noch den Anhänger des Traktors, infolgedessen der 16-Jährige stürzte und sich dabei eine schwere Verletzung zuzog.

Der junge Mann wurde von Zeugen vor Ort medizinisch erstversorgt und im Anschluss von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von etwa 2000 Euro geschätzt.

