Jüterbog/Luckenwalde

Alina ist ein Wunschkind. Aber das stellte sich erst später heraus. „Für meine leibliche Mutter“, so meint die junge Frau, „gab es sicherlich einen triftigen Grund“, das zu tun, was kurz darauf durch die Presse ging: Sie wurde vor fast 20 Jahren als gerade erst geborenes Kind auf dem Jüterboger Bahnhof im wahrsten Sinne des Wortes mutterseelenallein in einer Reisetasche zurückgelassen.

Alina verspürt keine Wut oder Abneigung darüber, dass eben genau das mit ihr passiert ist. Sicherlich Traurigkeit, vor allem aber versucht sie, „seit ich denken kann“, zu verstehen: Warum?

Die MAZ berichtete im November 2001 über Alina. Quelle: MAZ

Ihre Adoptiveltern haben es ihr nie verheimlicht. Sie haben ihr die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das in einer Reisetasche auf einem Bahnhof in einer Stadt namens Jüterbog lag und dort von einem Reisenden entdeckt wurde, immer und immer wieder erzählt. „Ich konnte es anfangs gar nicht fassen, dass ich das war“, erzählt sie der MAZ am Rande eines Grillabends der evangelischen Jugend in Luckenwalde am Freitagabend, „bis ich es dann irgendwann begriffen habe.“

Dauerhafte Pflegeeltern schnell gefunden

Alina Marie Kikenberg – den ersten Vornamen gaben ihr die Krankenschwestern in der Kinderstation des Luckenwalder Krankenhauses, den zweiten die „Auffangeltern“, die sie in Luckenwalde erst einmal betreuten bis für das Baby nach etwa drei Monaten dauerhafte Pflegeeltern gefunden wurden, die es schnell adoptierten und ihm ihren Familiennamen gaben: das Ehepaar Bettina und Theodor Kikenberg aus Spangenberg in Nordhessen.

Der Fall des Findelkindes Alina erregte damals großes Aufsehen. Fast täglich berichtete die MAZ über den Fund des Kindes am Jüterboger Bahnhof, die (bisher) vergebliche Suche nach der Mutter, die steckbriefliche Suche nach dem Finder, der die Reisetasche mit dem Säugling einem Bahnhofsmitarbeiter übergeben hatte und sich später als Zeuge meldete, die liebevolle Betreuung des Babys in der Luckenwalder Kinderstation, die Spendenaktion der evangelischen Kirche in Jüterbog bis hin zu der Nachricht, dass das Findelkind ein Zuhause in Hessen gefunden hat.

Gut angelegtes Spendengeld

Es ist selten, dass ein Pfarrer seine Predigt mit der Verlesung eines MAZ-Artikels beginnt. Tileman Wiarda tat genau das am vergangenen Sonntag. Der Artikel war am 26. November 2001, zwei Tage nach Alinas Auffinden erschienen. Und dann verkündete der Pfarrer seiner verblüfften Gemeinde die Anwesenheit von Alina, ihrem Freund und ihren (Adoptiv-)Eltern in ihrer Mitte. Die Älteren mögen sich noch dunkel daran erinnert haben, für die Jüngeren wie auch für die nun in Amt und Würden befindlichen Kirchenvertreter war diese Geschichte neu, als eine Alina Kikenberg im vergangenen Frühjahr der Jüterboger Gemeinde einen Brief geschrieben und ihr angekündigt hatte, dass sie gern mal zu Besuch kommen würde. Niemand wusste auf Anhieb, etwas mit ihrem Namen anzufangen bis auf die gerade pensionierte Pfarrerin Mechthild Falk. Sie war damals noch gar nicht in Jüterbog tätig, hatte aber an ihrem vorherigen Wirkungsort von dem Schicksal des Findelkinds in Jüterbog und der Spendenaktion der dortigen Gemeinde erfahren. Die Suche in den Kirchenakten ergab, dass die damalige Spendenaktion etwas mehr als 3000 Euro ergeben hatte. Das Geld wurde gut angelegt und kann nun verzinst an Alina überwiesen werden.

Ihren Freund Sven Hartmann aus Melsungen lernte Alina bei einer Jugendfreizeit der evangelischen Kirche kennen. Er begleitete sie nach Jüterbog und Luckenwalde. Quelle: Hartmut F. Reck

Ein schönes Startkapital für Alinas neuen Lebensabschnitt. Die 19-Jährige macht gerade ihr Abitur und besuchte am Wochenende gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Freund ihren „Fundort“, der auch als Geburtsort in ihrem Personalausweis steht: Jüterbog. Die Kirchengemeinde hatte ein kleines Programm vorbereitet. Zunächst der Grillabend mit Gleichaltrigen im Jugendhaus an der Jakobikirche in Luckenwalde. Und am Sonnabend zeigte Mechthild Falk den Gästen aus Spangenberg und Melsungen die Klosterkirche in Kloster Zinna, danach besuchten sie ein Cello-Konzert in Niedergörsdorf und schließlich durfte Alina auf der Rühmann-Orgel in der Jüterboger Hauptkirche St. Nikolai spielen.

Alina Marie Kikenberg spielt Klavier, Akkordeon und sogar Orgel, wie sie an der Rühmann-Orgel in St. Nikolai eindrucksvoll unter Beweis stellte. Quelle: Hartmut F. Reck

Denn Alina ist offenbar nicht nur eine gute Schülerin, die sich Hoffnungen auf einen Medizin-Studienplatz machen darf, sondern auch eine begabte Musikerin. Sie spielt Klavier, Akkordeon und sogar Orgel. Mit ihrem Spiel überzeugte sie Kantor Manuel Gera, der ihr das große Instrument in St. Nikolai vorstellte, auf dem sie dann am Sonntag während des Gottesdienstes eine nicht ganz einfache Jazz-Bearbeitung des Luther-Liedes „Eine feste Burg ist unser Gott“ spielen durfte.

Noch immer auf der Suche nach der Mutter

„Ich bin so überwältigt, mit welcher Freundlichkeit ich hier empfangen wurde“, sagte Alina Kikenberg während des Gottesdienstes und bedankte sich für die Unterstützung. Sie erzählte kurz, wie es ihr nach ihrem Fund in Jüterbog ergangen ist und dass sie immer noch hoffe, irgendwie ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Auch wenn sie nicht in Jüterbog aufgewachsen sei, so bleibe diese Stadt in ihrem Herzen und sie wolle gern wiederkommen.

Für Bettina und Theodor Kikenberg, die vor Alina schon ein anderes Mädchen adoptiert hatten, ist Alina ein Wunschkind, dem sie all ihre Liebe und Zuneigung gegeben haben. „Aber vielleicht haben wir doch noch das Glück, dass sich die leibliche Mutter bei uns meldet“, sagt Bettina Kikenberg.

Von Hartmut F. Reck