Bäume fallen in der Lindenstraße

Jüterbog

Seit Dienstag verdient die Lindenstraße im Stadtteil Jüterbog II ihren Namen nicht mehr. Bereits am Sonnabend begannen dort die ersten Fällarbeiten und wurden am Montag und Dienstag fortgesetzt. Von den 21 alten Linden sind 20 gefällt worden. Nur noch die Stümpfe zeugen von ihrer einstigen Existenz. Warum die 21. Linde noch steht, ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich dabei um einen so genannten Höhlenbaum, in dem man möglicherweise Niststätten von Fledermäusen, Eichhörnchen oder Vögeln gefunden hat.

Jedenfalls wurden all die anderen Bäume entlang der dringend sanierungsbedürftigen Straße noch rechtzeitig vor dem 1. März gefällt. Denn an diesem Tag beginnt laut Gesetz jedes Jahr die Vegetationsperiode und die Vögel bauen dann ihre Nester.

Vergeblicher Verhinderungsversuch

Vergeblich hat die promovierte Biologin Ricarda Voigt aus Luckenwalde vorher noch versucht, die Baumfällungen zu verhindern. Die Kreistagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen bezweifelt, dass das Verfahren, das zu den Baumfällungen geführt hat, sowohl planerisch als auch rechtlich einwandfrei war.

Sie hatte von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) unter anderem gefordert, die Planungen zu überprüfen. So seien die Breitenangaben in den Plänen fehlerhaft. Die derzeitigen Gehwege seien mit 2,90 bis 3,20 Meter breit genug. Bis auf den nördlichen Abschnitt zwischen Weßlaustraße und Brückenstraße müssten die Gehwege also nicht auf 2,50 „verbreitert“ werden, weil sie schon viel breiter seien. Und somit hätten dort auch keine Bäume einer Verbreiterung weichen müssen, meint die Umweltschützerin.

Grüne: Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine Farce

Was sie noch viel mehr ärgert, ist, dass die anerkannten Naturschutzverbände von der Stadt Jüterbog nicht an den Verfahren beteiligt worden seien und die Planungsunterlagen erst seit vergangener Woche öffentlich zur Einsichtnahme ausliegen. Innerhalb der vierwöchigen Auslegungsfrist hätte keine Fällung vorgenommen werden dürfen: „Eine ,Öffentlichkeitsbeteiligung’, nachdem Tatsachen geschaffen wurden, ist eine Farce“, schreibt Ricarda Voigt in einer Pressemitteilung der Kreistagsfraktion von B 90/ Die Grünen.

Raue : Makelloses Verwaltungshandeln

Bürgermeister Raue lehnte ihr Angebot, die Angelegenheit telefonisch miteinander zu erörtern, ab. Raue bestätigte das auf Nachfrage der MAZ. „Alles, was wir nach Gesetz und Recht haben machen müssen, ist gelaufen“, betonte er. Dabei habe es sich um ein „ordnungsgemäßes Verfahren“ gehandelt, „bei dem alles berücksichtigt wurde, was wir berücksichtigen müssen“, so Raue: „Es gibt keinen auch nur ansatzweisen Makel in unserem Verwaltungshandeln.“

In einer Mail an die Stadtverordneten reagierte Raue auf die Pressemitteilung der Grünen. So seien die anerkannten Naturschutzfachverbände sehr wohl beteiligt worden, als die Straße noch als Allee eingestuft wurde. Da sie aber für eine Allee zu kurz war, wurde das Verfahren der Stadt übertragen, die laut Raue als Straßenbaulastträger im weiteren Verfahren „frei von anderweitigen Genehmigungen, Zustimmungen, Anzeigen, Erlaubnissen, Überwachungen oder Abnahmen“ sei. Eine Beteiligung der Naturschutzfachverbände sei also nicht notwendig gewesen.

41 Bäume sollen nachgepflanzt werden

Doch durch den wahrscheinlich noch lange nicht beendeten Streit zwischen der Stadt und den Baumschützern werden die gefällten Linden nicht wieder anwachsen. Immerhin sind laut dem Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Landkreis „Ersatzpflanzungen von 41 standortgerechten Laubbäumen vorzunehmen, davon sind mindestens 30 Linden in der Lindenstraße zu pflanzen“. Dann hätte wenigstens der Straßenname wieder seine Berechtigung.

Von Hartmut F. Reck