Firma Dimde feiert 30-jähriges Bestehen

Jüterbog/Treuenbrietzen

Offiziell hatte sich Detlef Dimde aus Kloster Zinna im Februar 1990, also kurz nach dem Mauerfall, aber noch vor der Währungsreform und der deutschen Wiedervereinigung mit der Gründung einer Heizungsbau- und Sanitärtechnikfirma selbstständig gemacht. So konnte er in diesem Monat sein 30-jähriges Firmenjubiläum feiern. Damit ist der heute 61-Jährige fast die Hälfte seines Lebens selbstständiger Unternehmer.

Das hätte er sich der gelernte Klempner zu DDR-Zeiten noch nicht vorstellen können. Er arbeitete als Heizungsbauer bei der ZBO (Zwischenbetriebliche Organisation) in Welsickendorf, die ihre Handwerkerleistungen zumeist in den landwirtschaftlichen Betrieben ausführten.

Kaninchenstall und alter Framo

Die Werkstatt und das Fahrzeug, einen alten Framo, konnte Dimde von einem an anderen Heizungsbauer übernehmen, der vorher in den Westen geflohen war. Die Bedingung für seine Firmengründung war, dass er seine Meisterprüfung nachholt, was er dann 1994 auch tat.

Anfangs war Detlef Dimde ein Ein-Mann-Betrieb. Sein erstes Domizil befand sich in einem ausgeräumten Kaninchenstall. Damals wurde auch noch in DDR-Mark abgerechnet. „Es gab drei verschiedene Preise“, erinnert sich der Betriebschef, unter anderem für Industrie und private Haushalte. Der Euro ist somit die dritte Währung, mit der Dimde wirtschaftet.

Bereits Ende 1990 gehörten fünf Monteure zu seinem Team, bis 1994 stieg die Zahl seiner Mitarbeiter auf 35. Heute sind es 15 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge. „In den 30 Jahren haben wir 30 Lehrlinge ausgebildet“, sagt Detlef Dimde stolz. „Wir suchen immer Lehrlinge, aber auch Gesellen und Fachpersonal.“

Immer viel Arbeit gehabt

„Trotz aller zwischenzeitlichen wirtschaftlichen Krisen hatten wir immer viel Arbeit“, freut sich Detlef Dimde. Der Aktionsradius reicht vom Firmensitz auf dem Luckenwalder Berg in Jüterbog, wo die Firma Dimde seit 2003 residiert bis nach Luckenwalde und Treuenbrietzen. Hier hat er sogar eine Filiale. Von dort kommen auch viele Mitarbeiter. Die Zukunft des Unternehmens ist auch gesichert. Dimdes Sohn Ronny macht gerade seine Meisterausbildung und wird einmal die Firma übernehmen. Gesellschafter ist er schon.

Von Hartmut F. Reck