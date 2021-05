Jüterbog

„Behindert ist man nicht, sondern man wird es“ – mit selbstbewussten Slogans dieser Art versuchte man in Selbsthilfegruppen und Behindertenverbänden nach der Wende, mit demokratischen Mitteln die Öffentlichkeit für die Sorgen und Nöte behinderter Menschen zu sensibilisieren. Bis zum Mauerfall war Eigeninitiative dieser Art hierzulande nicht gerne gesehen.

Die in den 1990er Jahren gegründeten, lokal agierenden Behindertenverbände sind ein Ergebnis jener Aufbruchstimmung. Der diesjährige Aktionstag für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ist Anlass für einen Rückblick auf das, was sich in Jüterbog in den zurückliegenden Jahren für diese Menschen verbessert hat. Mitglieder des Jüterboger Senioren- und Behindertenbeirats, der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit und des kürzlich aufgelösten Behindertenverbandes trafen sich deshalb zum Gedankenaustausch.

Seit 20 Jahren hat sich nicht viel geändert

Die mit fünf Fingern von Hardy Wessely vergebene Schulnote zeigt, wie traurig die Lage tatsächlich ist. Dass sich der Behindertenverband unter seiner Regie nun aufgelöst hat, hat aus seiner Sicht zwei Gründe. Auf der einen Seite haben die meist älteren und mit ihrer Behinderung kämpfenden Mitglieder nicht ausreichend Kraft gehabt, um aktiv im Verband mitzuarbeiten. Auf der anderen Seite schwächt das Gefühl, dass ihre Anregungen ignoriert werden, den Elan, sich einzubringen. „20 Jahre lang haben wir den Aktionstag dazu genutzt, um öffentlich auf Probleme in der Stadt hinzuweisen. Aber eigentlich stehen wir heute genau da, wo wir angefangen haben“, sagt Wessely mit unüberhörbarer Enttäuschung.

Ups, da hat mal wieder mindestens einer nicht mitgedacht, wie sich an dieser Baustelle im Planeberg zeigt. Quelle: Uwe Klemens

Die in der Experten-Runde nun zusammengestellte Liste unhaltbarer Zustände ist lang. Dass selbst auf der gerade neu gemachten Bundesstraße die Bordsteine der Bushaltestellen nicht hoch genug sind und das Leitsystem für Sehbehinderte lückenhaft, die Sparkasse am Markt trotz jahrelanger Scheindebatte noch immer nicht für Gehbehinderte erreichbar ist und beim Kampf zwischen Denkmalschutz-Auflagen und Barrierefreiheit fast immer die Behinderten die Verlierer sind, sind nur einige Beispiele. Auch einen Behindertenparkplatz für Rathaus-Besucher findet man in Jüterbog vergeblich.

Tippgeber ohne echte Mitbestimmung

„Die Tragödie beginnt doch schon, sobald wir ein Problem lokalisiert haben“, sagt Günter Schulze. „Als Beirat fungieren wir zwar als Tippgeber im Sozialausschuss, aber darauf, ob unsere Vorschläge dann aufgegriffen werden oder nicht, haben wir keinen Einfluss“, beschreibt der Vorsitzende des städtischen Senioren- und Behindertenbeirates. Der ewige Verweis des Kämmerers auf das nicht vorhandene Geld ist aus seiner Sicht die einzig verlässliche Konstante im Ringen um minimale Verbesserungen.

„Alles steht und fällt mit der Bereitschaft der Verwaltung, mit uns zusammenarbeiten. Und das nicht erst bei der Endabnahme von Bauprojekten, sondern bereits ab der Planung“, sagt Kurt Radke von der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit. Dass Beirat, AG und Ehemalige des Behindertenverbandes künftig enger zusammenarbeiten und gemeinsam versuchen, sich Gehör zu verschaffen, ist das Ergebnis ihrer Gesprächsrunde.

Von Uwe Klemens