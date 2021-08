Altes Lager

Das Gelände gehört zu den verlassenen Orten, denen in der Vergangenheit keine Zukunft mehr vorausgesagt wurde. Das Areal der einstigen Höheren Fliegertechnischen Schule der Luftwaffe der Wehrmacht liegt seit 1992 brach. Damals wurden die bis dahin dort stationierten russischen Streitkräfte abgezogen. Fast 30 Jahre tat sich dort nichts. Rundherum gab es zwar einige Entwicklungen, aber das große Militärgelände blieb ungenutzt. Als einer dieser „Lost Places“ werde hier gern fotografiert und es würden Werbefilme gedreht, berichtet Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf. „Da wollen wir aber nicht stehen bleiben.“

Abgelegenes Filetstück

„Die Höhere Fliegertechnische Schule wurde immer wegen ihrer Größe und Schönheit als Filetstück betrachtet“, berichtete Boßdorf bei einer Besichtigungstour im Rahmen des Konversionssommers. „Jeder war begeistert von der Architektur. Es haben sich viele Ideen entwickelt, aber keine wurde umgesetzt, und irgendwann war der Zug abgefahren“, erzählte sie. Vor allem die Größe des Areals habe alle bisherigen interessierten Investoren abgeschreckt.

Doch nun stehe man vielleicht „vor einem großen Schritt zur Entwicklung von Altes Lager“, meinte Doreen Boßdorf. Was ihre Hoffnung nährte, war die Anwesenheit des Kaufmännischen Leiters der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Terraplan aus Nürnberg. Eduard Bunescu-Fay nutzte die Gelegenheit, sich das sonst abgesperrte Gelände mal von innen anzusehen. Von außen hatte er es schon gemeinsam mit Ortsvorsteher Marco Göritz in Augenschein genommen. Seitdem ist sein Interesse geweckt und zwischenzeitlich nicht abgeklungen, wie Bunescu-Fay gegenüber der MAZ versicherte.

Bei der Besichtigung, v.l. Ortsvorsteher Marco Göritz, Landrätin Kornelia Wehlan, Bürgermeisterin Doreen Boßdorf, Eduard Bunescu-Fay von Terraplan und Peter Oppermann vom Garnisonsverein, der durch das Gelände führte. Quelle: Hartmut F. Reck

Im Gegenteil: Weil die landeseigene Brandenburgische Bodengesellschaft (BBG) als Eigentümerin das Gelände erst nächstes Jahr zum Verkauf ausschreiben wollte, habe er auf eine frühere Ausschreibung noch in diesem Jahr gedrungen. Bunescu-Fay weiß, wie lange solche Verfahren dauern. Schließlich verfügt Terraplan über viel Erfahrung, was die Planung und Entwicklung von historischen Gebäudekomplexen betrifft. Das bekannteste Beispiel ist das Olympische Dorf von 1936 in Elstal, das Terraplan zu einer Gartenstadt entwickelt hat und bereits vermarktet. Auch die Bücker-Werke und den Flugplatz Rangsdorf hat Terraplan gekauft und plant dort gemeinsam mit den Rangsdorfern ein neues Wohngebiet, das den historischen Charakter des Geländes hervorhebt.

Noch keine Pläne, aber schon Vorstellungen

Für die Fliegertechnische Schule in Altes Lager, so Bunescu-Fay, habe er zwar noch keine konkreten Pläne, aber schon so ein paar Vorstellungen. Auf jeden Fall sollte es ein Wohngebiet werden für mehrere Generationen samt Gewerbe und Homeoffice-Angeboten, damit die Bewohner ihren Bürojob nicht am Küchentisch ausüben müssen, sondern gemeinsame büroähnliche Räumlichkeiten nutzen können. Auch verkehrstechnisch könnte das Konzept von „Shared Spaces“, also der gemeinsamen Nutzung der Verkehrswege umgesetzt werden, also ähnlich wie bei Spielstraßen. „Wir versuchen immer den Mehrwert des Denkmals herauszuarbeiten“, beschreibt Eduard Bunescu-Fay die Herangehensweise des Unternehmens Terraplan, mit dem Ziel, dass sich die Nachbarn damit auch identifizieren können.

Nicht an der Gemeinde vorbeiplanen

Der Manager hat inzwischen auch schon mit der Bürgermeisterin und dem Ortsvorsteher zusammengesessen, weil er weiß: „Es bringt nichts, an der Gemeinde vorbeizuplanen.“ Göritz sagt: „Ich hoffe, dass er den Mut hat, das durchzuziehen. Er freut sich darüber, dass sich nach fast 30 Jahren dort endlich wieder etwas tut. Aber erst einmal muss die Ausschreibung erfolgen.

Von Hartmut F. Reck