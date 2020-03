Am Sonntagabend stritt sich ein betrunkener 43-jähriger Sohn in Altes Lager so heftig mit seiner Mutter, dass die Polizei gerufen werden musste. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Nachdem der Mann jedoch erneut seine Mutter im Zorn aufsuchte, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.