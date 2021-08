Altes Lager

Auch in diesen Sommerferien war nichts so, wie sonst. Wie bereits im letzten Jahr durften die Horte der Gemeinde Niedergörsdorf keine Ferienfahrten organisieren. So blieb man gezwungenermaßen wieder zu Hause. Trotzdem sollte bloß keine Langeweile aufkommen.

So gab es zum Beispiel für die Kinder der Horte in Niedergörsdorf und Langenlipsdorf ein Indianerprojekt rund um ein Tipi, das im Wald aufgebaut wurde.

Offenes Kulturangebot

Ein für alle Kinder und Jugendliche offenes Angebot gab es in der letzten Ferienwoche im Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager. An drei Tagen entwickelte Kathrin Thiele, Theaterpädagogin aus Potsdam, die auch schon an vielen Theaterprojekten der 4. Klassen der Gemeinde mitgemacht hat, ein Maskentheater. Bei diesem Projekt, das von der Sparkassenstiftung gefördert wurde, bastelten die vier teilnehmenden Jungs im Alter von neun bis elf Jahren, zunächst die Masken selbst. Dabei nahmen sie gegenseitig Abdrücke von ihren Gesichtern ab, aus denen sie dann in mehreren Arbeitsschritten Masken bastelten.

Ein Gedicht über das andere Gesicht

Zusätzlich sollte jedes Kind ein Gedicht über das Gesicht eines anderen Kindes schreiben. Diese Verse wurden dann zum Abschluss in Form einer Performance auf der Bühne hinter dem Haus aufgesagt und aufgeführt. Am Ende der Vorführung fielen sie dann endlich, die Masken.

Am Ende des Maskentheaterprojekts zeigten die Teilnehmer den Mitarbeitern der Gemeinde und der dortigen Jugendeinrichtungen die Ergebnisse. Quelle: Hartmut F. Reck

„Man konnte regelrecht zusehen, wie die Teilnehmer zu einer Gruppe wurden“, berichtete Kathrin Thiele. Und das war auch das Ziel, aus der Vereinsamung und Vereinzelung durch die Corona-Kontaktbeschränkungen wieder auszubrechen und Gemeinsamkeiten aufzubauen. So lautete auch das Motto des Theaterprojekts „Du und ich – Eine Reise ins Miteinander“.

Andrea Schütze vom Freundeskreis des Kulturzentrums „Das Haus“, der die Förderung beantragt und zugesprochen bekommen hatte, zeigte sich begeistert von dem Ergebnis des Projekts. Zwar bedauerte sie, dass sich nur so wenige Kinder dazu angemeldet hatten, war sich aber sicher, dass es für die Teilnehmer identitätsstiftend war, auch was ihren zukünftigen Zugang zu diesem Kulturzentrum betreffe.

Die nächsten Höhepunkte

Als die nächsten Höhepunkte im Haus machte sie auf die Aufführung des Neuen Globe Theaters Potsdam mit „Don Quichote“ am Samstag, dem 14. August, um 16 Uhr aufmerksam sowie auf den Seniorennachmittag am Montag, 16. August, um 14 Uhr mit Liedern und Anekdoten aus dem alten Berlin sowie auf die Vorführung im Haus-Kino am Dienstag, 17. August, 18 Uhr. Gezeigt wird der Film „Berlin – Ecke Schönhauser“, DDR 1957, mit einer Einführung durch den Filmhistoriker Claus Löser.

Von Hartmut F. Reck