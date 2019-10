Altes Lager

Ein 60-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend beim Pilzesuchen in einem Waldstück bei Altes Lager verlaufen. Er fand den Weg im Dunkeln nicht mehr zurück nach Hause. Gegen 19.55 Uhr meldete sich die Ehefrau des Mannes bei der Polizei. Sie meldete ihren Ehemann als vermisst. Da der Mann ein Telefon bei sich hatte, konnte die Polizei zu ihm Kontakt aufnehmen und mit ihm telefonieren. Mit Hilfe seiner Informationen konnten die Beamten das Gebiet, in dem der Mann sich befand, in etwa eingrenzen. Die Polizisten setzten schließlich bei der Suche einen Hubschrauber ein, der mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet, den Wald überflog.

Kurz vor Mitternacht, gegen 23.45 Uhr, fanden die Polizisten den über 60-Jährigen schließlich in einem Waldgebiet zwischen Altes Lager und Felgentreu. Glücklicherweise war der nicht verletzt. Die Beamten brachten ihn an dann anschließende zu seiner Wohnung, wo seine Frau schon auf ihn wartete.

Von MAZonline