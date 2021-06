Altes Lager: Schlägerei mit mehreren Personen

Altes Lager

In Altes Lager im Kiefernweg eskalierte ein Streit am Sonntag, so dass es zu Verletzten kam. Zwischen mehreren Personen ist es am späten Abend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Gruppen mit insgesamt fünf Personen stritten sich vor einem Mehrfamilienhaus zunächst nur verbal. Dann entwickelte sich daraus eine Schlägerei. Dabei sollen laut der Polizei auch Gegenstände als Schlagobjekte verwendet worden sein.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren nicht mehr alle Beteiligten vor Ort. Drei Männer sowie eine Frau waren leicht verletzt worden, sie lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab. Alle drei Männer waren zudem alkoholisiert. Es wurden wechselseitige Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Ursache und den Verlauf der Schlägerei.

Von MAZonline