Jüterbog

Wer sagt denn, dass Solarmodule möglichst immer gen Süden ausgerichtet sein müssen? Das Giebeldach des hinteren östliche Traktes des U-förmigen Ärztehaus-Komplexes Am Dammtor 6 in Jüterbog zeigt mit der einen langen Dachfläche nach Osten, also dorthin, wo die Sonne morgens aufgeht, und mit der anderen Seite nach Westen, wo sie abends wieder untergeht. Und danach ist Feierabend in dem Gebäude, in dem, wie der Name schon sagt, mehrere Arzt- und Gesundheitspraxen sowie eine Apotheke untergebracht sind.

Auf diese beiden Dachflächen möchte der Hausbesitzer eine Photovoltaikanlage zur Produktion von Sonnenstrom für den Eigenverbrauch der im Haus ansässigen Praxen anbringen.

Die Sonne scheint zur richtigen Zeit

„Die Sonne würde genau zu der Zeit Strom produzieren, in der wir ihn auch brauchen“, sagt Marko Hill. Der Apotheker ist der Inhaber der Dammtor-Apotheke und Eigentümer des Ärztehauses. Doch er hat ein Problem. Das Gebäude, auf dem er die Solarmodule anbringen will, steht im Sanierungsgebiet „Mittelalterliche Vorstädte und Wallanlage“ der Stadt Jüterbog und unterliegt daher der Gestaltungssatzung, die bauliche Veränderungen an den historischen Gebäuden weitestgehend verhindert.

Er braucht also eine Ausnahmegenehmigung von Stadt und Kreis. Die Untere Denkmalschutzbehörde in Luckenwalde gestattete lediglich die Montage einer PV-Anlage auf der Westseite des Ärztehauses, die zum Innenhof weist. Die Ostseite hingegen mit einer PV-Anlage zu belegen würde den denkmalpflegerischen Grundsätzen widersprechen, so die Denkmalschutzbehörde. Da sich das Gebäude unmittelbar am östlichen Bereich des Denkmals „Jüterbog-Damm“ und am westlichen Rand des Denkmals „Altstadt Jüterbog“ grenze und außerdem durch seine Höhe sehr präsent und die östliche Dachfläche in vollem Ausmaß einsehbar sei, müsse die denkmalrechtliche Erlaubnis für diese Dachhälfte versagt werden.

Kreis lehnt halb ab, Stadt lehnt ganz ab

Nun stand die Antwort der Stadt Jüterbog auf den Antrag von Marko Hill auf der Tagesordnung des Bau- und Sanierungsausschusses (BSA) der Stadtverordnetenversammlung. Darin schlug das städtische Bauamt vor, den Antrag in Gänze abzulehnen, also sowohl die Ost- als auch die Westseite des Daches. Im Beschlussvorschlag steht: „Da die Photovoltaikanlage mit ihren großformatigen Modulen und deren glänzende (spiegelnde) Oberfläche an der prominenten Stelle des Daches im Stadtgefüge (...) die Gestalt des historischen Stadtkerns bzw. der Vorstadt Damm und damit die städtische Eigenart beeinträchtigt, ist die Genehmigung der Errichtung dieser (Anlage) auf beiden Dachflächen zu versagen.“

Dabei ist das Gebäude selber gar nicht mal so alt und als historisch zu bewerten. Nach Angaben des Eigentümers wurde es in den späten 1930-er Jahren gebaut. Und erst vor etwa zehn Jahren habe sein Vater, der der Vorbesitzer war, das hässliche Flachdach durch ein Satteldach ersetzen lassen. Die geplante PV-Anlage würde sich farblich dem jetzigen Dach anpassen und sei allenfalls vom alten Kino aus zu sehen. Ansonsten könne er die Einwände der Behörden nicht nachvollziehen betonte Hill, der als Betroffener im Bau- und Sanierungsausschuss Rederecht erhielt. Schließlich würde sein Vorhaben der klimaneutralen Ertüchtigung des Gesamtkomplexes dienen und dem energetischen Konzept der Stadt Jüterbog entsprechen.

Hälfte der Anlage ist unwirtschaftlich

Nur die Hälfte des Daches mit PV-Modulen zu bestücken sei für ihn weder wirtschaftlich noch ergebe es energetisch einen Sinn. Obendrein seien ja noch gesetzliche Regelungen gegen den Klimawandel zu erwarten, die bei Neubauten und Sanierungen die Installation von PV-Anlagen geradezu zur Pflicht machen. „Ich finde es traurig“, so Marko Hill, „dass mir das nicht gestattet wird. Und ich finde es schade, wenn die Optik höher bewertet wird als die Nachhaltigkeit.“

Ausschussvorsitzender Hendrik Papenroth (FJB) wollte den Antrag nicht komplett abgelehnt wissen. Clemens Neumann (SPD) sah rechtlich wenig Spielraum. „Das geht nur, wenn wir die Satzung ändern.“ Bauamtsleiterin Kira Wenngatz betonte: „Wir sind eine mittelalterliche Stadt. Da muss viel abgewogen werden.“ Aber bevor eine falsche Entscheidung getroffen werde, ziehe sie die Beschlussvorlage erst einmal wieder zurück.

Von Hartmut F. Reck